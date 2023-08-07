Число посещений Инвестпортала Москвы превысило 1,7 млн раз с начала 2023 года

Количество помещений Инвестпортала Москвы с начала 2023 года выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило цифру в 1,7 миллиона. Все за девять лет работы портала его посетили более 20 млн раз. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов.

Инвестпортал стал одним из самых популярных специализированных ресурсов для инвесторов, где они могут взаимодействовать с городскими властями и пользоваться рядом функций. На сайте на данный момент доступно около 30 онлайн-сервисов, которые помогают в получении налоговых льгот и субсидии, содержат подробности об инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества.

По словам заммэра, Инвестпортал является большим помощником в цифровизации, которая улучшает процесс взаимодействия городских властей с бизнесом. Все девять лет ресурс успешно справляется со своей задачей, добавил он.

Функционал Инвестпортала постоянно дорабатывают на основе запросов бизнес-сообщества. Так, в прошлом году был расширен функционал инвестиционной карты, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. На карте появилась информация не только расположении объектов и транспортной инфраструктуры, но и возможность отследить трафик в зависимости от времени суток или месяца. В этом году на портал добавили реестр инвестиционных инициатив и «Банк технологий». Новые сервисы значительно упрощают и ускоряют взаимодействие города с бизнесом, считает Овчинский.

По мнению заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Романа Урнышева, востребованность ресурса обусловлена в том числе и его техническими возможностями. Среди них: аналитические инструменты, которые помогают подобрать подходящую площадку для своего проекта, возможность уточнить информацию в режиме онлайн и записаться на осмотр объекта или отправиться туда в 3D-тур. Это позволяет предпринимателям экономить время и выстраивать эффективную стратегию развития для своего бизнеса, считает Урнышев.