Чистая прибыль «Ростеха» в 2022 году составила около 40 млрд рублей

Чистая прибыль госкорпорации «Ростех» по результатам прошлого года составила 39 млрд руб.

Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал гендиректор предприятия Сергей Чемезов. Он отметил, что это в четыре раза меньше показателя 2021 года. «Выручка выросла до 2116 млрд рублей, а чистая прибыль — до 39 млрд рублей, и это несмотря на санкции, срыв поставок компонентов и невыполнение своих обязательств западными поставщиками», — цитирует Чемезова пресс-служба «Ростеха».

Годом ранее, в 2021 году, чистая прибыль компании доходила до 163 млрд руб., уточнил топ-менеджер.

Сообщается, что доля гражданской продукции в целом по корпорации в 2022 году составила 44,5% — на один процент меньше, чем в 2021-м, что объясняется увеличением ГОЗа. «В абсолютных цифрах гражданская продукция все равно выросла: в 2021 году ее доля составляла 939 млрд рублей, а в 2022-м — 942 млрд рублей», — подчеркивается в сообщении.

За 2022 год госкорпорация на 20,6% нарастила инвестиции, объем которых в абсолютных цифрах достиг 292 млрд руб., указывается в пресс-релизе. «В основном эти средства были направлены на техническое перевооружение, расширение производства, создание новой продукции», — сообщает пресс-служба компании.

По словам Сергея Чемезова, 90% продукции, применяющейся в ходе спецоперации, выпускается «Ростехом»; в первую очередь, это ствольная и реактивная артиллерия, легкая и тяжелая бронетехника, ударные и транспортные вертолеты, а также боевая авиация, тяжелые огневые системы, стрелковое оружие и все виды боеприпасов.

Отмечается, что в настоящий момент «Ростех» входит в тройку крупнейших работодателей страны: общая численность сотрудников госкорпорации составляет 591,6 тыс. человек.