США могут утонуть в долгах

Многотриллионный долг США превысил этим летом отметку в 32 трлн долларов и продолжает стремительно расти. Исследовательская компания Renaissance Macro Research (RMR) считает, что для того, чтобы не утонуть в долгах, федеральному правительству придется в следующие три десятилетия очень сильно постараться. Причем аналитики RMR делают свой прогноз на основании прогноза самих американских властей. Так, Управление США по Бюджету (СВО), созданное при Конгрессе США полвека назад, прогнозирует, что к 2053 году отношение между размерами госдолга и ВВП почти удвоится: с 98% сейчас до 181%. Еще более мрачный прогноз у Комитета по ответственному федеральному бюджету. Аналитики этой независимой организации не исключают возможности роста соотношения между госдолгом и ВВП к 2053 году до 222%!

Цифры впечатляют, особенно при нынешних темпах роста процентной ставки, при помощи которого ФРС борется с инфляцией.

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«30-летний прогноз CBO производит удручающее впечатление,- пишет Стивен Павлик из RMR в аналитической записке для клиентов.- Растущие долг и стоимость его обслуживания предрекают катастрофу».

Федеральная Резервная Система (ФРС), американский центробанк, весь прошлый и большую часть этого года агрессивно поднимает учетную ставку, пытаясь взять инфляцию под контроль. Размер ставки влияет на цену заимствований для владельцев гособлигаций США. Сейчас в Америке самая высокая с 2001 года ставка. В конце июля ФРС подняла ее после короткой паузы до 5,25%-5,50%. Это было 11-е по счету поднятие ставки с начала 2022 года.

В прошлом году стоимость обслуживания госдолга США выросла до 475 млрд долларов. Это более чем на треть (35%) выше, чем было в 2021 году (352 млрд долларов). Для сравнения: это значительно больше, чем ВВП таких стран в 2019 году по оценкам МВФ, как Австрия, Норвегия и Аргентина. То есть эти страны не смогли бы оплатить проценты за госдолг США, даже если бы потратили на выплату весь свой ВВП!

Но и это еще не предел, потому что в этом году по расчетам СВО стоимость обслуживания госдолдга США скорее всего вырастет до 663 млрд долларов, т.е. еще почти на 40%. За следующие 10 лет для того, чтобы тратить на военные расходы почти по триллиону долларов, Соединенным Штатам, возможно, придется выплатить проценты по госдолгу в течение 10 ближайших лет в размере 10,6 трлн долларов. Темпы роста стоимости обслуживания госдолга ошеломительные. Не удивительно, что и в Конгрессе, и в Renaissance Macro Research настроены так пессимистически.

Рост стоимости обслуживания долга сулит большие неприятности как для финансовых рынков, так и для экономики. Исторически так сложилось, что превышение стоимости обслуживания госдолга более чем на 14% доходов ведет к длительному периоду затягивания поясов.

Пессимистическую оценку подтверждает нынешнее шаткое положение как на рынке ценных бумаг США, так и в американской экономике. Высокие ставки усиливают и угрозу рецессии. Первая экономика планеты пока еще держится, что заставляет все больше экономистов надеяться на мягкое приземление, т.е. на то, что удастся избежать рецессии. Любопытно, что и в отношении рецессии госструктуры настроены пессимистичнее рынка: в нью-йоркском отделении ФРС, например, риск наступления рецессии к июню 2024 года оценивают в 67%.