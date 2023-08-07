Доллар превысил отметку в 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Доллар и евро уверенно растут утром 7 августа на Мосбирже, американская валюта поднялась выше 97 руб. впервые с 25 марта прошлого года.

Как отмечает «Интерфакс», на 10:47 мск курс доллара составил 96,98 руб., что на 1,29 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов; чуть ранее доллар рос до 97,0175 руб. Евро в этот момент был на уровне 106,52 руб./EUR1, подорожав на 91 копейку. Стоимость бивалютной корзины выросла на 1,12 руб. и составила 101,27 руб.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, американская валюта продолжает уверенный рост на фоне ухудшения показателей внешнеторгового баланса; дополнительное давление оказывает решение Минфина перейти с 7 августа от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила. «Стоит заметить, что ключевое давление на рубль пришлось во второй половине дня после неожиданной коррекции индекса Мосбиржи, ввиду чего не исключаем, что свою лепту внес отток капитала из страны», — приводит агентство слова эксперта.

Жильников предположил, что пара «доллар-рубль» на неделе может перейти в диапазон 97-98 руб. в связи с отсутствием значимых факторов поддержки российской валюты, и выразил надежду на то, что сглаживать рост доллара будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке.