В Германии все еще хуже, чем ожидалось

Июнь стал вторым месяцем снижения промышленного производства в Германии кряду. Это стало, сообщает Bloomberg, основной причиной очень неубедительного и чисто формального выхода первой экономики Европы из зимней рецессии.

В месячном выражении объем промышленного производства в ФРГ, по данным статистического управления Destatis, снизился в июне на 1,5%. Экономисты Bloomberg прогнозировали спад на 0,5%. Индекс промышленного производства сейчас самый низкий с декабря 2022 года.

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Эксперты объясняют спад ориентированной на экспорт немецкой промышленности низким спросом в Китае, все более проявляющейся нехваткой рабочей силы, продолжающимся ужесточением монетарной политики и сохраняющимися последствиями прошлогоднего энергетического кризиса. Зимнюю рецессию в Германию весной сменила стагнация. Не удивительно, что МВФ считает ФРГ единственным членом Большой семерки, в экономике которого по результатам года скорее всего будет спад.

«Поворот еще не виден»,- цитирует Bloomberg главного экономиста Союза машиностроителей Германии (VDMA) Ральфа Вичерса, который сообщил об обвале в количестве новых заказов в машиностроительном секторе в июне в годовом выражении.

Серьезные проблемы в производстве в первом летнем месяце были и в двух других крупных экономиках объединенной Европы: Франции и Испании. Из четверки крупнейших экономик еврозоны ростом экономики может похвалиться только Италия. Причем, главным драйвером оказался итальянский автопром.

Спад промышленного производства в Германии – очередное доказательство ухудшения ситуации в экономике зоны единой европейской валюты.

Нет никаких признаков и того, что спад промышленного производства Германии уже закончился. Оптимисты указывают на резкий рост в июне количества новых заказов, максимальный, кстати, за три последних года, но специалисты объясняют его простой стабилизацией после еще большего обвала в марте, а не каким-то существенным улучшением ситуации в экономике ФРГ.

Плохие новости из Китая не предвещают ничего хорошего немецкой промышленности. В июле экономическая активность в Поднебесной заметно затормозилась, причем к ней присоединился еще и спад производства.

В Берлине особого оптимизма не наблюдается. Правительство всячески намекает избирателям, что проблемы в экономике продлятся годы. Сейчас власти советуют увеличить расходы, потому что, по их мнению, это позволит смягчить проблемы. Тем не менее, в правительстве Шольца явно собираются возвращаться к экономии и сокращению расходов. Предстоящее 9 августа утверждение увеличения еще на 20 млрд евро 200-миллиардного фонда, средства которого предназначены для борьбы с изменениями климата и для инвестиций в развитие полупроводникового сектора, возможно, будет последним существенным ростом расходов правительства ФРГ в ближайшем будущем.