Европейскую экономику ждет обвал

Высокая учетная ставка ЕЦБ (4,25%) и надвигающееся сокращение расходов правительств не дают экономике еврозоны расти и тянут ее в рецессию. Последствия роста ставки, начавшегося в прошлом году, будут болезненно ощущаться и в 2024 году и приведут, по мнению экономистов Bloomberg, к спаду на 3,8%. Причем, это еще оптимистичный прогноз. Пессимистичный же возможен при высоких ценах на энергоносители и прекращении поддержки правительства и приведет к спаду в районе 5%.

«Опасность заключается в том, что прочность экономики приводит к бездействию и успокоенности (властей стран ЕС),- цитирует Bloomberg Джейми Раша, соавтора исследования.- Последствия повышения ставки приходят с опозданием и от этого производят еще более сильный эффект. К моменту их прихода правительствам труднее стабилизировать активность».

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Экономисты ФРС надеются на мягкое приземление американской экономики и прогнозируют экономике еврозоны трудные времена. Возможно, ситуация окажется даже серьезнее, чем около полутора десятилетий назад, после финансового кризиса. Сейчас руководство ЕЦБ и министры финансов членов еврозоны пытаются ответить на вопрос, сумеет ли экономика зоны единой европейской валюты устоять после двойного удара? Конечно, в любой момент можно будет начать снижать ставку, но главный европейский банк, которого в прошлом году критиковали за чересчур позднее ужесточение монетарной политики, сейчас всячески показывает, что пока еще не намерен ее ослаблять.

Пока европейская экономика держится от последствий повышений ставки и постепенного сворачивания мер поддержки, введенных в разгар энергетического кризиса в прошлом году. Еврозона зимой сползла в рецессию, но во втором квартале из нее выбралась, хотя и не без потерь: стагнация в Германии и спад в Италии.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард признала в июле, объявляя о возможной паузе в повышении ставки, что экономическая обстановка ухудшается. Пика ухудшений следует, очевидно, ждать к началу 2024 года – в январе следующего года исполнится полтора года первому повышению ставки ЕЦБ, а полтора года – оптимальный срок, считают многие экономисты, для появления максимально сильных последствий.

В январе 2024 года также заканчивается четырехлетняя временная отмена фискального правила, ограничивающего размеры долгов и дефицита бюджетов членов еврозоны и введенного для борьбы с пандемией и энергетическим кризисом. Сейчас в Брюсселе идут переговоры о новом соглашении, которое должно заменить старое правило, ограничивавшее дефицит бюджета еврозоновских стран 3%. В июле министры финансов пришли к выводу, что требуется новый механизм, который будет учитывать реальную ситуацию.

«Следующие 12 месяцев нам предстоит жить при максимальных по силе последствиях ужесточения как монетарной, так и фискальной политики,- говорит Грегори Клэйс из аналитического центра Брейгеля.- Если честно, такая перспектива меня немного тревожит».

Главный вопрос текущих обсуждений заключается в том, насколько гибкой может быть сейчас политика европейских стран, чтобы защитить экономику еврозоны? В этом вопросе существуют большие разногласия между югом и севером континента: группа «южан» во главе Франции выступает за гибкий подход, а «северяне», возглавляемые Германией, настаивают на принятии автоматических лимитов и прочих ограничений.

«Бессмысленно принимать правила, которые зависят от политики и которые в конце всегда оказываются бесполезными,- заявил еще в феврале министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.- Ни для кого не должно быть исключений и поблажек».

Если спад в экономике окажется серьезным, ЕЦБ станет объектом давления политиков со всех сторон. Здесь следует помнить еще и осложнение в виде выборов, которые должны состояться в июне 2024 года. ЕЦБ формально, конечно, независим, но это не мешает политикам пытаться давить на его руководство с целью принятия выгодных для них решений.

«Будет все труднее сохранять высокую ставку,- считает главный экономист ADA Economics Ltd. Рафаэлла Тенкони.- Если не будет перемен, то следующий год будет очень трудным».

Ситуацию осложняет неопределенность по вопросу того, как повышение учетной ставки будет сказываться на экономике? Все больше как экономистов, так и политиков считают, что со временем негативные последствия будут усиливаться по мере усиления проблем.

«Если вам повышают ставку, когда у вас все в порядке, то переварить повышение легче,- уверен глава финансового комитета французской бизнес-ассоциации СРМЕ Жермен Симоне.- Сейчас же повышения чувствуются по-другому».

Джейми Раш считает, что лучшим сценарием на 2024 год было бы мягкое приземление экономики еврозоны, но шансов на это не так уж и много.

«Главная опасность заключается в том, что высокая ставка со временем очень сильно ударит по экономике, как это и предсказывают компьютерные модели,- объясняет он.- В такой обстановке правительства в странах с высокой долговой нагрузкой не смогут играть стабилизирующую роль, к которой мы все уже привыкли».