Губернатор Калужской области сообщил о сбитом ночью беспилотнике

В ночь на понедельник, 7 августа, в Ферзиковском районе Калужской области российская система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегoдня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе cбит беспилотный летательный аппaрат», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и последствий для инфраструктуры нет.

На минувшей неделе, 3 августа, система ПВО сбила в регионе семь дронов в течение суток, при этом также никто не пострадал.