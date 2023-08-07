Как правильно использовать монитор?

Монитор (https://positronica.ru/catalog/monitory/) – важный элемент компьютерной системы, с работой которого могут возникнуть трудности из-за неверной эксплуатации или бездействия со стороны пользователей. В силу неопытности, по незнанию или невнимательности можно допустить ряд ошибок при:

Выборе яркости

Современные мониторы достигают пиковой яркости, и пользователи предпочитают держать показатели на максимуме. Но яркость монитора должна зависеть от уровня освещения в комнате. Слишком яркий экран негативным образом сказывается на зрении, появляется резь и усталость в глазах. Положение усугубляется, если пользователи проводят время у яркого экрана ночью.

Все то же относится и к расширенному динамическому диапазону. Режим HDR полезен, когда речь идет о телевизорах, но в мониторах он почти не нужен, поскольку экран расположен на расстоянии вытянутой руки. Активировать HDR можно, только если собираетесь смотреть кино или запускать игру.

Установка монитора

Монитор должен быть установлен от стены на расстоянии не меньше 10 см. Причиной тому – пассивное охлаждение техники, для чего и потребуется приток воздуха. Правило относится и к настенному креплению монитора: чем ярче экран, тем больше расстояние до стены.

Нередко пользователи ставят мониторы у окна, что является серьезной ошибкой. На экране появятся засветы и блики, лучи солнца будут попадать в глаза. По возможности следует поставить монитор дальше от окна и повесить шторы.

Регулировка цвета

Есть несколько причин, по которым не стоит экспериментировать с калибровкой мониторов:

В некоторых моделях есть шестиосевая регулировка оттенков, но нет калибратора. Поэтому параметры лучше самостоятельно не регулировать.

Настройки матриц индивидуальны, поэтому не стоит использовать чужие цветовые профили. Если хотите монитор с естественной цветопередачей, обращайтесь к мастеру с калибратором.

Не делайте калибровку монитора на чужом компьютере – изменения отражаются в LUT видеокартах.

Подключение монитора

При подключении монитора следует ориентироваться на основное правило: во время подсоединения и ПК, и монитор должны быть выключены и обесточены. В противном случае порт HDMI выгорит.

Использование монитора для запуска игр

Например, вы покупаете геймерский монитор со скоростью отклика 0,001 мс и частотой обновления (ОС) 550 Гц, проверяете все настройки и расстраиваетесь из-за некачественного изображения. Все дело в примечании ОС: добиться максимальной частоты можно только в режиме разгона, но и это не всегда так. Поэтому в данной ситуации ореолы и мерцания – правила, а не исключения.

Примерно та же картина наблюдается и при времени отклика. Если производитель обещал 1 мс, пользователь может получить обещанный результат. Но скорее всего рядом с текстом или картинкой появится характерный шлейф. Дополнительная геймерская опция – черный кадр для увеличения четкости. Это особенно важно при запуске динамичных игр, но цвет может быть искажен.

Настройка монитора

Пользователи нередко бросаются из крайности в крайность: они либо забывают, что монитор можно настроить в соответствии со своими предпочтениями, либо бездумно регулируют параметры. Не стоит менять такие настройки, как гамма, контрастность, четкость, стабилизатор черного оттенка, температура цвета, если нет соответствующего опыта. В таком случае лучше положиться на заводские настройки: для домашнего пользования этих параметров будет достаточно.

Масштабирование

Даже в современных ОС есть проблемы с масштабированием: с его увеличением происходит размытие кадров. Если у вас широкий экран или монитор с высоким разрешением, необязательно оставлять 100% масштаб и с трудом читать мелкий шрифт. Можно попробовать самостоятельно выбрать комфортный масштаб, а при возникновении проблем вернуться к заводским настройкам.

Уход за монитором

Ухаживать за экраном не так просто, как может показаться на первый взгляд. Почти на всех современных мониторах имеется антибликовая матовая пленка, поэтому их запрещено протирать жидкостями с содержанием спирта и средствами для мытья зеркал и окон. Бумажные полотенца, ватные диски и тряпки тоже не подойдут: на поверхности останутся ворсинки и нитки.

Чтобы на экране не было пятен и разводов, используйте специализированные спреи и нетканые салфетки:

Не делайте резких движений, чтобы не испортить матрицу.

Жидкие средства наносите на тряпку, а не на монитор.

Очищайте экран в выключенном состоянии.

Выбор кабеля

Пару десятилетий назад причиной некачественного изображения и появления полос и ряби на экране было использование аналогового кабеля VGA или переходника. Сегодня этот кабель почти не используют, разве что в случаях, когда качество изображения имеет минимальное значение. Теперь для подключения мониторов выбирают современные порты – DisplayPort или HDMI.

Именно монитор позволяет пользователям воспринимать всю информацию на компьютере. При неверной эксплуатации устройства есть риск искажения изображения и выхода из строя всей системы.