Казахстан — новое громкое имя на шахматной карте мира

Это не первая шахматная история в жизни страны — весной в Астане проходил чемпионат мира ФИДЕ по шахматам. Призовой фонд чемпионата составил 2 млн евро. За шахматную корону боролись россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Это был настоящий праздник и, как сказал Тимур Турлов, президент Казахстанской федерации шахмат: «Это наша большая победа, продемонстрировавшая стремление быть в мировом интеллектуальном авангарде, развивать человеческий капитал».

Чемпионат среди школьников проводился впервые, по инициативе Казахстана. «Для нас по-настоящему важно показывать пример подрастающему поколению, вдохновлять их выбирать игру в шахматы, быть целеустремленным, добиваться своего», — считает глава шахматной федерации.

Турлов уже больше десяти лет вместе со своей большой семьей живет в Алматы, его компании (представленные в Казахстане брокер «Фридом Финанс», Freedom Finance Global, а также Freedom Insurance и другие компании входят в холдинг Freedom Holding Corp.) много лет являются лидерами на инвестрынке страны и задают тут высокие стандарты. А в 2022 году миллиардер стал гражданином Казахстана, продав российскую часть бизнеса, и полностью включился в жизнь и развитие в этой стране.

Свою мотивацию так основательно заняться именно шахматами, этим элитарным видом спортом, бизнесмен объясняет так: «Я хочу понять, смогу ли я принести пользу, управлять эффективно шахматной федерацией, смогу ли внести значимый вклад в развитие этого вида спорта. Это не совсем бизнес, здесь все по-другому устроено. И при этом я считаю, что обществу очень нужно, чтобы предприниматели активно вовлекались в такие процессы. Мы можем и деньги принести в общественную организацию, и лучшие практики управления». Турлов видит, что культуру и интерес бизнеса к развитию общества надо менять. По его мнению, в этом есть большая ценность и для страны, и для больших компаний.

«Выгода поддерживать шахматы для всех разная, не обязательно финансовая, может быть репутационная или институциональная, она может быть в нетворкинге, — говорит глава шахматной федерации и Freedom Holding Corp. — Шахматы — это классный клуб. Очень много крутых людей за шахматами следит. Конечно, это не такой массовый спорт, как футбол, но уже сейчас в мире в шахматы играет более 100 миллионов человек».

Холдинг Тимура Турлова давно принимает активное участие во всякого рода социальных и экологических проектах, в том числе поддерживаемых государством. Только в 2022 году компания безвозмездно выделила средства на строительство ботанического сада и спорткомплекса в Уральске, профинансировала строительство насосной станции и сетей водоснабжения на юго-западе страны. Среди последних инициатив — участие в проекте «Восстановление экосистем на осушенном дне Аральского моря».

Также финансист поддерживает молодых казахстанских перспективных футболистов через проект Super Bol и чемпионат среди юношеских команд QJ League, а «Фридом Финанс» спонсирует строительство спортивной инфраструктуры. Эти проекты меняют стандарты и подход к молодежному спорту, выводят его в центр внимания и помогают открывать новые футбольные таланты.

Уникальные шахматные события в Казахстане, которые проходят в 2023 году и в которые вкладывается сейчас Freedom, — пример успешной внутренней и внешней стратегии холдинга и его лидера. Важность разносторонней социальной и культурной активности компании в регионе и стране осознается Тимуром Турловым и находится в центре его деловой философии. Поэтому на достигнутом он останавливаться не планирует, его амбиции и ответственность сейчас распространяются, например, и на рынок связи. И тут снова дело не только в бизнес-подходе и предпринимательском желании преумножить капитал, создать классный продукт, но и в видении того, какое это значение будет играть для будущего Казахстана.

По словам Турлова, компания ставит перед собой задачу в течение нескольких лет создать абсолютно нового мобильного оператора 5G-стандарта. «Мы решили попробовать дерзнуть и взяться за одну из самых важных проблем в нашей стране, а не жаловаться на жизнь. Мы хотим, чтобы интернет как вещь первой необходимости был доступен каждому, по всей стране. А для этого нужно начать строить очень дешево и зарабатывать не только на самой связи. Тогда у нас будет медицина будущего, образование будущего, безопасность», — поясняет он перспективы.