Кредиты с господдержкой для бизнеса

В 2022 году начала действовать государственная программа, предполагающая участие государства в кредитовании бизнеса. Она предполагает, что банки выдают льготные кредиты по сниженным ставкам, а прибыль, которую банки недополучат, компенсируется государством. Рассказываем, кто и как может получить кредит с господдержкой для малого бизнеса.

Кто может получить льготный кредит

Оформление кредита на особых условиях при участии государства доступно только для предприятий, которые указаны в Едином реестре субъектов МСП. Среди них могут быть:

Микропредприятия. В эту группу входят компании, годовая выручка которых не превышает 120 млн. руб., а количество сотрудников – не больше 15.

Малые – выручка до 200 млн. руб., до 100 человек персонала.

Средние – до 2 млрд. руб. и до 250 человек.

Также должны соблюдаться требования к сфере деятельности компании. Это могут быть:

Переработка сельхозпродукции.

Гостиничный бизнес, отели.

Здравоохранение.

Архитектура и проектирование.

Логистика.

Образование.

Научные исследования.

Для получения кредита компания должна быть налоговым резидентом РФ. Заявка может быть рассмотрена при задолженности по налогам в пределах 50 тыс. руб., однако не должно быть долгов по заработной плате. Кредиты недоступны ИП и организациям, находящимся в процессе банкротства.

Условия кредитования бизнеса

Кредит для бизнеса с господдержкой выдается на покупку оборудования, на запуск производства, ремонт в производственных или коммерческих помещениях. Общие условия кредитования:

суммы – до 1 млрд. руб.;

срок – до 10 лет;

ставка зависит от вида предприятия (до 4%).

Низкая ставка действует сроком до 3 лет. После этого периода она будет рассчитываться в зависимости от ключевой ставки ЦБ.

Необходимые документы

В программе кредитования с господдержкой принимает участие около 50 банков, обращаться нужно в один из них. Потребуются документы:

учредительные;

справка ФНС об отсутствии задолженности;

документы, подтверждающие право собственности на помещение либо его аренду;

финансовая отчетность;

паспорт ИП либо учредителей компании.

Кроме того, потребуется залог, которым могут быть недвижимость, транспортные средства, оборудования. При отсутствии залога необходимо поручительство от фонда поддержки предпринимательства.

Рейтинг банков для кредитования малого бизнеса в 2023

Перечислим банки, которые предлагают кредитование для предприятий на выгодных условиях:

Онлайн-заявка.

Перевод денег на расчетный счет.

Индивидуальные требования к залогу.

Несколько программ льготного кредитования.

Оформление онлайн.

Расширенный список приоритетных отраслей.

Без скрытых комиссий.

Открытие

Зонтичное поручительство (покрытие кредита – до 50%).

Онлайн-заявка.

Рефинансирование кредитов, выданных на аналогичные цели.

Сбербанк

Онлайн-заявка.

Сервис на сайте для проверки доступности кредитования.

Индивидуальный клиентский менеджер.

Советы от эксперта: как успешно взять кредит

Чтобы получить кредит на ИП с господдержкой, нужно:

Убедиться в соответствии условиям кредитования.

Проверить, включено ли предприятие в Единый реестр.

Отправить заявку в выбранный банк.

Подготовить документы и убедиться, что они оформлены правильно.

Если компания не состоит в реестре, можно подать заявку на включение через сайт ФНС.