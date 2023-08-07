Международные резервы России за месяц выросли на $7,5 млрд

Международные резервы РФ на 1 августа составили $589,966 млрд, за месяц они увеличились на 1,3% или на $7,548 млрд, сообщается на сайте Банка России.

Статья по теме: Как российские золотовалютные резервы оказались четвертыми по объему в мире?

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Как следует из данных регулятора, на 1 августа объем резервных активов в иностранной валюте составил $415,640 млрд (+$4,311 млрд за месяц), счет в специальных правах заимствования — $23,552 млрд (+$306 млн за месяц), резервная позиция в МВФ — $4,991 млрд (+$63 млн за месяц). Монетарное золото в резервах на эту дату оценивалось в $145,783 млрд (+$2,868 млрд за месяц).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли $581,989 млрд.

