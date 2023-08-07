Минобороны РФ сообщило оперативную информацию о ходе спецоперации на Украине

На брифинге 7 августа Минобороны РФ сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

По данным, озвученным официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, за последние сутки на Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 20 боевиков, 3 автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено более 65 боевиков, 2 боевые бронированные машины и Д-30.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки ВС РФ в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшили положение по переднему краю в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое (Харьковская области). За последние трое суток продвижение ВС РФ здесь составило 11 км по фронту и более 3-х км в глубину обороны противника.

В районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР) успешно отражены 20 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Котляровка и Берестовое (Харьковская область). Уничтожено до 110 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии отражены три атаки ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Работино Запорожская область). В районе населённого пункта Новоселовка (Запорожская область) пресечена деятельность ДРГ. Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Яблоневое и Новоданиловка (Запорожская область). Уничтожено до 80 боевиков, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки «Восток» отражена атака штурмовых групп ВСУ в районе населённого пункта Урожайное (ДНР). Армейской авиацией нанесены удары по 5-ти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское (ДНР). ВСУ потеряли более 225 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 танка, два автомобиля и гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белогоровка (ДНР). Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Веселое, Клещеевка, Марьинка и Красногоровка (ДНР). Уничтожено до 135 боевиков, 6 БМП, 3 автомобиля, 2 танка, 2 гаубицы («Мста-Б», Д-30) и артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 107-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126-ти районах. Уничтожены 3 склада боеприпасов 117-й бригады территориальной обороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Середина-Буда (Сумская Область), Чернещина и Синьковка (Харьковская область). В районе населённого пункта Ямполь (ДНР) поражён пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили 9 крылатых ракет «Storm Shadow» и четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 14 БПЛА противника в районах населённых пунктов Кременная (ЛНР), Кирилловка, Старомлыновка (ДНР) и Пологи (Запорожская область).

За всё время СВО ВС РФ уничтожили 458 самолётов, 245 вертолётов, 5 548 БПЛА, 428 ЗРК, 11 165 танков и других боевых бронированных машин, 1 143 боевые машины РСЗО, 5 787 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 116 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как писал «Эксперт», ранее в Минобороны рассказали об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками в ДНР.