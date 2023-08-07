Музей кино запускает лекторий, посвященный важным фигурам русского рока

Лекторий продлится с августа по сентябрь и будет состоять из 5 лекций, посвященных ряду ключевых рок-музыкантов отечественной музыкальной сцены — Виктору Цою, Егору Летову, Петру Мамонову, Вячеславу Бутусову и Михаилу Горшеневу. Цикл можно посетить как целиком, так и выбрать встречи, посвященные отдельным, наиболее интересующим героям.

Куратор проекта и киновед Майя Монгольцева в цикле бесед рассмотрит рок-музыку как феномен, ключевым образом повлиявший на настроение и интонации художественного и документального отечественного кино, начиная с 80-х годов XX века, и нашедший отражение уже спустя несколько десятилетий в кинематографе нового времени. Рок-музыка неразрывно связана с кино, а сами музыканты были примером для подражания и объектами любви для нескольких поколений зрителей.

«Музыка всегда составляла особый интерес для киносреды, а рок-музыка и ее герои на какие-то годы завоевали не только проигрыватели, но и экраны. Цикл лекций, который стартует в Музее кино, постарается с киноведческой точки зрения исследовать, почему так произошло, а также понять, сохраняется ли запрос на такую музыку и героев в современном кинопроцессе», – подчеркивает директор Музея кино Лариса Баженова.

Бунтарский образ героя-одиночки, воплощенный Виктором Цоем в фильмах «Игла» и «Асса» стал синонимом протеста и свободы, эксцентрический типаж Петра Мамонова в «Такси-блюз» Павла Лунгина сменился краской духовного поиска в портрете гонимого раскаянием монаха в «Острове». Музыка Вячеслава Бутусова стала камертоном внутренней жизни для нового героя (или, все же, антигероя?), воплотившегося в фильме «Брат» Алексея Балабанова. А Егор Летов так и не появился на экране в выдуманной роли, но его музыка на долгие годы определила бытность кинокартин, которые транслируют внутренние поиски и переживания героев в контексте исторических и социальных эпизодов в жизни страны. Важным событием в истории новых медиа стала валидация значимости творческого наследия рок-группы «Король и Шут», и, в частности, Михаила Горшенева, через новые фильмы и сериалы. Например, одноименный мини-сериал Рустама Мосафира «Король и Шут» сосредоточен одновременно на мифологической вселенной из мира песен команды и биографии Горшенева и объединяет жанры фэнтези и байопика. А документальный фильм Окко «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» посвящен в первую очередь исследованию жизненного пути известного музыканта, который оборвался трагически.

«Нам интересен каждый из заявленных героев, потому что они все очень разные. У каждого своя органика, точка зрения. Кто-то сгорел очень ярко и быстро, впрочем, успев стать иконой своего времени, как Цой. А Мамонов, например, прожил долгую жизнь и менялся внутренне, духовно, отчего сменялась и интонация его персонажей, ему открылся больший диапазон ролей. Вместе с гостями лекций мы наверняка придем к каким-то интересным выводам, частным и общим», – рассказывает киновед Майя Монгольцева.

Центром лекционного процесса станет исследование основных инструментов и средств выразительности, которые используют режиссеры, чтобы рассказать о таких ярких и индивидуальных личностях, как популярные рок-музыканты. Киноведческий анализ поможет проследить, как отдельные образы исполнителей на экране превращаются в коллективный портрет на фоне эпохи. Вдохновение творчеством рокеров и их популярность, бунтарская энергия выраженная в кинопроизведениях, нередко становится рамкой, ограничивающей музыканта и «цементирующей» его образ. Документальные фильмы нового времени идут по пути деконструкции кинообразов рок-музыкантов, уходят от манифеста и возвращают памятнику и образу человеческие очертания и эмоциональную глубину с помощью подробностей быта, воспоминаний друзей и близких, а также погружая зрителей в детство героев. На лекциях гости Музея кино рассмотрят все аспекты кино, связанные с отражением в ней рок-музыки и ее героев.

Мероприятия состоятся главном здании Музея кино на ВДНХ.