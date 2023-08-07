Названы районы Москвы с самыми дешевыми студиями

Самые недорогие студии в столичных новостройках в июле можно было найти в Восточном административном округе. В районе Косино-Ухтомский они в среднем стоили 3,6 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

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В десятку районов (без Новой Москвы) с наиболее бюджетными студиями вошли также Южное Бутово (5 млн рублей), Крюково (5,1 млн рублей), Люблино (5,3 млн рублей), Северное Медведково (5,6 млн рублей), Митино (5,7 млн рублей), Алтуфьевский (5,8 млн рублей), Ховрино (5,9 млн рублей), Очаково-Матвеевское (6 млн рублей) и Солнцево (6,1 млн рублей).

В прошлом месяце на первичном рынке массового сегмента Старой Москвы в реализации находилось порядка 5,1 тыс. студий, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Их средняя стоимость составила 7,9 млн рублей, подсчитали аналитики.

