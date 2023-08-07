Объем торговли между странами ЕАЭС за семь лет удвоился, превысив $83 млрд

Торговля государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с момента создания организации выросла почти в два раза.

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Об этом говорится в докладе, подготовленном правительством РФ совместно с Минэкономразвития, Аналитическим центром при правительстве и Всероссийской академией внешней торговли, передает пресс-служба кабмина.

«За 2015-2022 годы взаимная торговля государств — членов ЕАЭС выросла на 87% — с 44,5 млрд до 83,3 млрд долларов. Внешняя торговля выросла на 59%», — говорится в отчете, представленном в контексте российского председательства в органах ЕАЭС.

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Как подчеркивается в документе, в настоящий момент ЕАЭС находится на первом месте по добыче нефти в мире. Кроме того, союз занимает второе место по добыче газа и производству минеральных удобрений и третье — по производству пшеницы, картофеля и животноводческой продукции.

Уточняется, что с начала основания организации ее ВВП вырос на 7,3%, приблизившись к $2600 млрд, продукция сельского хозяйства — на 26% ($170 млрд), промышленное производство — на 16,9% (около $1640 млрд).

Страны ЕАЭС развивают платежно-расчетные отношения на основе национальных валют, указывается в докладе. В первом квартале текущего года доля нацвалют в торговле товарами составила 89%, отмечают авторы документа, обращая внимание также на внедрение собственных платежных систем.

Государствами — членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.