Рынок акций: это случается в обед

Торги на российском рынке акций начались с очень сильного роста практически по всему спектру бумаг. Никаких новостных или сырьевых причин для этого не было. Поэтому еще в первой половине дня такой подъем многие эксперты трактовали как уверенное продолжение восходящего тренда.

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Но, как и в пятницу, в районе обеда началась мощная и беспричинная фиксации прибыли. В результате нее Индекс Мосбиржи не только растерял весь более чем процентный рост, но и ушел в минус на 0,3%.

Такая картина торгов двух дней говорит как минимум о том, что многие инвесторы по-прежнему верят в рост рынка и готовы покупать. Но другая часть намерена фиксировать среднесрочную прибыль на задерге котировок. Какая из этих сил будет главенствующей, скорее всего, решится на этой неделе. В ближайшие дни стоит ждать продолжение высокой волатильности торгов.

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Перспективы нефтяников получше, чем у строителей

Совершенно неожиданным стал сегодня процентный рывок акций «Роснефти». В пятницу акции компании выкатились из зоны сопротивления 525-530 руб., а сегодня уткнулись в ее верхнюю границу.

При этом нефть подешевела почти на процент до $85,5 за баррель, и основные конкуренты крупнейшей российской нефтяной компании – «Лукойл» и «Газпромнефть» — подешевели, соответственно, на 0,8% и 0,1%.

Если акции «Роснефти» смогут закрепиться выше 530 рублей, то очень вероятно резкое ускорение роста бумаги за счет закрытия шортов по ней и начала игры на повышение со стороны спекулянтов.

«Акции «Роснефти» в ходе сегодняшних торгов росли на 3%. Бумаги дошли до февральских уровней 2022 года. На конец 2023 года наша целевая цена по бумагам компании — 575 рублей за акцию, поэтому видим умеренный потенциал роста цены. Главный фактор для бумаг нефтяного сектора сейчас – это пара “цена нефти/рубль”, и в случае дальнейшего роста рублевой цены нефти движение вверх котировок акций может продолжиться», — пишут в своем обзоре аналитики инвестбанка «Синара».

Не исключено, что росту акций «Роснефти», как и другой нефтянки, будет способствовать подорожание нефти. Сегодня котировки «черного золота» просели на процент до $85,3 за баррель. Но это вполне нормальная фиксация прибыли «по факту» состоявшегося саммита ОПЕК+.

Сопротивлением для нефти является район $87-88 за баррель, при пробитии которого котировки имеют хорошие шансы уйти чуть выше $90, и аналитики не исключат «бычьего» сценария.

Взлетели на 4,5% акции девелопера «Эталон», после того, как компания сообщила о росте за полугодие продаж квадратных метров на 28%, а в денежном выражении — на 16%. Такой разбаланс между объемом продаж в натуральном и денежном выражении свидетельствует о том, что спрос на недвижимость и цены на нее падают.

У строителей же впереди, скорее всего, времена похуже. В последние дни крупнейшие банки повысили стоимость ипотечных кредитов и, с огромной вероятностью, продолжат ее наращивать вслед за ключевой ставкой, которую Банк России будет увеличивать под предлогом борьбы с инфляцией и обуздания обвала рубля.

Итак, завтра-послезавтра рынок акций будет торговаться с большой волатильностью. Большое влияние на него будут оказывать два следующих фактора: курс рубля и выходящие полугодовые отчеты крупнейших компаний, на основе которых трейдеры будут строить прогнозы по дивидендам.