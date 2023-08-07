Преимущества кредитования под залог недвижимого имущества

Заемщику предоставляются денежные средства на срок от нескольких месяцев до нескольких лет, и он можно тратить их на любые цели. В качестве обеспечения по кредитному договору в таком случае служат квартиры, коттеджи, земельные участки, а также производственные и офисные здания.

Основные достоинства кредитования под залог недвижимого имущества

Среди множества финансовых продуктов, доступных в настоящее время клиентам банковских учреждений, кредитование под залог недвижимого имущества https://qq.com.kz/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti является одним из самых популярных. Это объясняется несколькими ключевыми преимуществами данного финансового продукта:

невысокая процентная ставка, устанавливаемая банком в связи с низкими рисками за счет наличия залога;

индивидуальные условия кредитования;

возможность погашения кредита раньше срока;

выгодная оценка недвижимого имущества (до 80% от его рыночной стоимости).

Помимо самого заемщика в качестве залогодателя может выступать его знакомый или родственник, который готов принять на себя такой риск. Клиент банка может получить кредит не на всю стоимость недвижимого имущества, оцененного экспертом, а лишь на ее часть. Заявка на получение кредита под залог недвижимой собственности рассматривается банком индивидуально в каждом конкретном случае, благодаря чему заемщик может рассчитывать на особые условия.

Порядок выдачи кредита под залог недвижимого имущества

В отличие от других видов кредитования, деньги под залог недвижимой собственности выдаются банковским учреждением при наличии сравнительно небольшого количества документов. Для одобрения заявки кредитором потенциальному заемщику нужно представить документальное подтверждение своих прав собственности на заявленную недвижимость. Кредит будет выдан в том случае, если недвижимое имущество не находится в аварийном состоянии, отвечает существующим санитарно-техническим нормам и может быть продано банком в случае невозврата долга заемщиком в срок, который прописан в договоре.

Перед подписанием договора и предоставлением денег заемщику проводится экспертная оценка недвижимости. По ее результатам определяется стоимость залога, которая не подлежит изменениям до истечения срока договора. Поэтому заемщик застрахован от увеличения процентной ставки, а банковское учреждение – от увеличения срока погашения кредита.