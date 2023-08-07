Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в России в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения.

«Надо увеличивать в процентном соотношении производство новейших образцов вооружений», – цитирует главу государства РИА Новости.

Путин при этом подчеркнул, что речь, в частности, идёт о самолётных комплексах.

«Вы знаете, о чем речь. "Ланцеты" и так далее», – заявил российский лидер.

Как ранее писал «Эксперт», «Ростех» в рамках выполнения гособоронзаказа передал Минобороны РФ очередную партию модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани». По сравнению с предыдущим годом выпуск этой техники был увеличен вдвое.

