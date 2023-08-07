Ремонт фасада дома: основные причины и разновидности

Продолжительность службы этого материала несопоставима со сроком эксплуатации здания, поэтому с течением времени приходится менять пенопластовые изделия на поверхности вполне пригодной к дальнейшему использованию стены.

Другая распространенная причина, из-за которой фасад здания приходится ремонтировать, заключается в появлении огромных трещин в слое штукатурки. В некоторых случаях штукатурка может даже отвалиться на отдельных участках. Сотрудники компании SOGREEM-DOM могут предложить широкий спектр услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием фасадов, кровли и других элементов здания.

После выпадения крупного града, урагана или возгорания сайдинг, которым покрыт фасад, приходит в негодность. Для восстановления эстетических и защитных свойств стены такой сайдинг приходится заменять.

Исходя из состояния фасада и поставленных целей, выбирается один из трех возможных вариантов его ремонта: капитальный, косметический или текущий. Капитальный ремонт от компании

SOGREEM-DOM проводится при перепланировке здания или изменении его назначения. В этом случае выполняются следующие виды работ:

восстановление кирпичных стен, замена разрушенных материалов фасада;

замена теплоизолирующего слоя;

демонтаж поврежденных частей водостоков и установка новых элементов водоотвода.

При выполнении капитального ремонта фасада с него также снимаются декоративные панели и удаляется старая краска. Трещины и сколы заполняются цементным раствором, а затем на него наносится грунтовка и шпаклевка. На завершающем этапе здание облицовывается новыми декоративными материалами.

Косметический ремонт фасадов выполняется для поддержания их внешней привлекательности. В этом случае серьезная реконструкция не производится, но за счет обновления облицовки обеспечивается защита стены от негативного влияния атмосферных факторов и продлевается срок эксплуатации здания. Данная разновидность ремонта фасадов включает в себя следующие работы:

очистка поверхности стены;

герметизация межпанельных швов;

заделывание трещин в стенах;

грунтовка фасада;

окрашивание фасада.

Текущий ремонт фасадов производится для ликвидации незначительных дефектов и предотвращения существенных разрушений стен. В рамках этих работ решаются, например, следующие задачи: