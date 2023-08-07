Росрыболовство сообщило о снижении оптовых цен на сельдь

Оптовые цены на сельдь тихоокеанскую и сельдь атлантическую в первом полугодии снизились на 21% и 10% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Статья по теме: Добытчики минтая пообещали на треть увеличить поставки в этом году Так, в регионах производства сельдь тихоокеанская неразделанная стоила 62 рубля за килограмм, сельдь атлантическая неразделанная — 93 рубля. Стоимость филе минтая осталась на прошлогоднем уровне — 205 рублей за килограмм. «Рыбная продукция бесперебойно поступает на внутренний рынок», — отметили в Росрыболовстве.

