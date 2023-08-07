Рынок стройматериалов активно замещает импортные бренды

7 августа 2023, 12:50

От давления санкций и заморозки деятельности иностранных партнеров (или их полного ухода из страны) пострадали практически все сферы производства.

Строительство, от частного до промышленного, не стало исключением. Однако за последний год ситуация стала более позитивной, как в отношении базового сырья, так и готовой продукции.

Упрощенная сертификация

Раньше производитель должен был не только разработать, отладить и запустить технологический процесс, представив конкурентный продукт, но и пройти долгий процесс сертификации продукции.

Сейчас эту процедуру упростили, делая акцент как раз на тех материалах, которые должны в обозримом будущем заместить импортную продукцию. При благоприятном исходе производитель может начать поставки своей «строительной новинки» уже через 5-10 дней со всеми необходимыми сертификатами.

Единый каталог российской продукции

Вторая важная инициатива – создание единого каталога импортозамещения, в котором регистрируют аналоги той продукции, которая ранее производилась иностранными компаниями или поставлялась из-за границы. Теперь условный застройщик может зайти в каталог и найти российские материалы и их поставщиков за несколько минут. Как отмечают создатели каталога, ежедневно в него вносят до 15-ти новых позиций.

Ушли не все бренды

Справедливости ради отметим, что Россию покинули далеко не все иностранные бренды. Ряд ключевых поставщиков, как, например Knauf (ГКЛ, строительные и отделочные смеси), продолжают производить продукцию на территории страны. Ознакомиться с актуальным ассортиментом материалов Knauf вы можете по этой ссылке.

Ряд брендов формально присутствует на российском рынке благодаря серому импорту и импорту из дружественных стран. Конечно, это нашло отражение на стоимости из-за возросших трат на логистику, но предполагается, что это временная мера, пока на рынке не появятся адекватные отечественные аналоги.

Заключение

Да, в некоторых сегментах отрасли зависимость от импортных поставок все еще остается критически высокой. И если в категории облицовочного кирпича эта зависимость отражается на экономике сравнительно слабо, то в сфере производства ЛКМ, герметиков и обычного кирпича имортозамещение должно идти семимильными шагами. Принятые инициативы этому поспособствуют, но говорить о быстром замещении импорта в течение 1-2 лет пока рано.