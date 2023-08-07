Рынок стройматериалов активно замещает импортные бренды

Строительство, от частного до промышленного, не стало исключением. Однако за последний год ситуация стала более позитивной, как в отношении базового сырья, так и готовой продукции.

Упрощенная сертификация

Раньше производитель должен был не только разработать, отладить и запустить технологический процесс, представив конкурентный продукт, но и пройти долгий процесс сертификации продукции.

Сейчас эту процедуру упростили, делая акцент как раз на тех материалах, которые должны в обозримом будущем заместить импортную продукцию. При благоприятном исходе производитель может начать поставки своей «строительной новинки» уже через 5-10 дней со всеми необходимыми сертификатами.

Единый каталог российской продукции

Вторая важная инициатива – создание единого каталога импортозамещения, в котором регистрируют аналоги той продукции, которая ранее производилась иностранными компаниями или поставлялась из-за границы. Теперь условный застройщик может зайти в каталог и найти российские материалы и их поставщиков за несколько минут. Как отмечают создатели каталога, ежедневно в него вносят до 15-ти новых позиций.

Ушли не все бренды

Справедливости ради отметим, что Россию покинули далеко не все иностранные бренды. Ряд ключевых поставщиков, как, например Knauf (ГКЛ, строительные и отделочные смеси), продолжают производить продукцию на территории страны. Ознакомиться с актуальным ассортиментом материалов Knauf вы можете по этой ссылке.

Ряд брендов формально присутствует на российском рынке благодаря серому импорту и импорту из дружественных стран. Конечно, это нашло отражение на стоимости из-за возросших трат на логистику, но предполагается, что это временная мера, пока на рынке не появятся адекватные отечественные аналоги.

Заключение

Да, в некоторых сегментах отрасли зависимость от импортных поставок все еще остается критически высокой. И если в категории облицовочного кирпича эта зависимость отражается на экономике сравнительно слабо, то в сфере производства ЛКМ, герметиков и обычного кирпича имортозамещение должно идти семимильными шагами. Принятые инициативы этому поспособствуют, но говорить о быстром замещении импорта в течение 1-2 лет пока рано.