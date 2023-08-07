Температурный фон выше нормы сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Со вторника, 8 августа, жителей столичного региона ожидает менее жаркая погода, к концу недели столбики термометров опустятся по отношению к показателям понедельника на шесть-семь градусов.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

«Завтра начинается изменение погоды. Если до сих пор в прогнозе звучала малооблачная погода, практически нет облаков, то теперь прогнозируется переменная облачность и местами кратковременный дождь. По-прежнему очень теплая ночь, плюс 18 — плюс 20 градусов, в центре города до плюс 23, но днем уже плюс 25 — плюс 27 градусов, по области до плюс 29 градусов», — сказал синоптик, добавив, что возможно усиление ветра до 15 м/с.

Уточняется, что такая температура будет выше нормы на 4,5 градуса, а не на 6,5, как это было в минувшие выходные.

В среду, 9 августа, будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, передает агентство. Ночью ожидается от 15 до 17 градусов, днем — около 25. Также ожидается гроза с порывами ветра до 17 м/с.

В течение второй половины недели температура будет держаться на уровне плюс 25, прогнозируется облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами они будут усиливаться. «Это будет заметное понижение температуры, на 6-7 градусов. Такой температурный фон будет около нормы и даже на 1 градус выше нормы», — отметил Вильфанд.