Цены на газ в Европе: давление спроса растет

По итогам предыдущей недели цены на газ в Европе стабилизировались. Это связано с тем, что подземные хранилища региона полностью заполнены, на что указывает, в частности, агентство «Прайм».

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Однако с наступлением холодов ситуация может резко поменяться. Добыча в Норвегии падает, как и объемы поставок на континент сжиженного газа (СПГ). Звучат и опасения, что Украина может в 2024 году перестать обеспечивать транзит. Иными словами, уже этой зимой Европа может оказаться в очередном энергетическом тупике.

Можно напомнить, что газ в Старом Свете дешевеет с конца прошлого года, а в конце мая цены опускались даже ниже 300 долларов.

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Та цена оказалась в 13 (!) раз ниже пиковых значений весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров. Впрочем, такой экстремальный пик продержался недолго.

В понедельник, 7 августа 2023 года, «голубое топливо» подорожало на 1% к цене минувшей пятницы — до 331 доллара за тысячу кубометров. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 332,8 доллара (+1,4%). А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 331,1 доллара (+0,9%). (Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 328,2 доллара за тысячу кубометров).

Вполне вероятно, что спрос на российский газ в Европе, как и цены на него, продолжат расти. Несмотря на ряд громких заявлений, факты говорят о высоком уровне потребления.

Так, в июле Россия стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию, сообщает энергетическая компания Enagas. Россия поставила сжиженного газа на 8,764 гигаватт.час (ГВт.ч), что составило 27,6% от всех июльских поставок в эту страну. По сравнению с июлем 2022 года, Мадрид стал закупать на 2 тыс. ГВТ.ч больше. Всего за период с августа 2022-го по июль 2023 года Россия поставила Испании 75,5 тыс. ГВт.ч.

В конце 2022 года канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о сокращении зависимости от российского газа с 80% перед украинским конфликтом до 20%. Однако в последние месяцы доля российского газа в структуре потребления Австрии вновь возросла до 60% и газовый контракт будет действовать еще в течение 17 лет, пишет Das Erste.

Тем временем в США фьючерсы на газ выросли до более чем 2,55 доллара за баррель, отскочив от семинедельного минимума 2,48 доллара на фоне перспектив устойчивого спроса и свидетельств сокращения предложения. Прогнозы пролонгировали ожидаемую продолжительность более жаркой погоды в течение следующих двух недель, особенно в Техасе, увеличивая и спрос на охлаждение с использованием природного газа.

Цена газа может вырасти до 1 000-1 200 долларов

Последние данные EIA показали, что запасы природного газа в США выросли на 14 млрд куб. футов за неделю, закончившуюся 28 июля, что является минимальным показателем за четыре месяца и ниже рыночных оценок в 17 млрд куб. футов.

Цены на газ в ЕС никак не могут отскочить от годовых минимумов, придавленные поставками СПГ на фоне умеренного потребления, в том числе из-за больших накопленных запасов в ПХГ, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По его данным, по состоянию на 5 августа заполненность ПХГ превысила 87%, что примерно на 23% выше среднесезонного уровня за последние 5 лет. Отсутствие потребности в интенсивной закачке газа в хранилища снижает импорт газа в ЕС и держит цены низкими. Есть риски, что к сентябрю закупки газа для ПХГ упадут до нуля, что еще больше ударит по ценам. В преддверии отопительного сезона котировки спот-рынка могут уйти устойчиво ниже 300 долл. за тыс. кубометров, ожидает аналитик.

В азиатском регионе спрос остается стабильным, но также отстает от рыночных ожиданий, добавляет Игорь Галактионов. Постковидное восстановление в Китае не дало достаточного импульса для роста цен, поскольку многие промышленные объекты в прошлом году перешли на уголь и пока продолжают расходовать запасы этого, более дешевого топлива. То же происходит в Индии. Это временная ситуация, но до конца 2023 года она может оставаться актуальной.

«По совокупности факторов ожидать устойчивого роста цен до начала отопительного сезона в четвертом квартале не приходится. Напротив, существуют риски более глубокого снижения в августе — сентябре», — говорит эксперт.

И все же в целом, указывает Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир», сентимент на премаркете в начале текущей торговой недели нейтральный, без сильных движений и явного доминирования покупателей или продавцов. Текущая цена на «голубое топливо» по состоянию на 9.15 мск на хабе TTF в Европе составляет 330,32 долл. за тысячу куб. м.

Эксперт указывает, что с начала августа котировки природного газа на ближайший фьючерсный контракт прибавили 2%. С начала второго квартала этого года цена на газ находится в консолидации, проторговывая диапазон 280–390 долл. за тысячу куб. м. Летний период вносит свой вклад на снижение волатильности актива. Анализ ценового графика указывает на сохранение нисходящего тренда. Сигналы на изменение тенденции отсутствуют.

Технический индикатор RSI на всех временных интервалах сигнализирует отсутствие перепроданности и перекупленности актива. Однако, говорит Сергей Чеврычкин, конец августа и начало сентября могут преподнести сюрпризы: как рост волатильности актива, так и повышенный уровень информационного потока по запасам газа в хранилищах ЕС. Котировки природного газа достаточно чувствительны к сезонности.

Самыми благоприятными для роста стоимости газа, по мнению аналитика, являются месяцы с октября по февраль (включительно). Он сохраняет свой прогноз относительно роста котировок до конца года в район 1 000–1 200 долл. за тысячу куб. м. от текущих значений в том числе после тестирования зоны поддержки 259–320 долл. за тысячу куб. м.

В моменте давление на стоимость газа оказывает низкий спрос на фоне высокого уровня запасов в ЕС. Однако нужно учитывать и риски, связанные с погодой в Европе в предстоящую зиму и неопределенность с поставками газа, считает эксперт. К примеру, поставки из Норвегии сокращаются, поскольку техническое обслуживание газопровода Troll ограничивает его мощность.

«Стоит отметить отклонения в газовой отрасли. Расходы на доставку СПГ растут, покупатели опасаются, что к отопительному сезону количество танкеров будет иметь дефицит, который повлияет на рост стоимости «голубого топлива», — добавляет Сергей Чеврычкин.