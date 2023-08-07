Уральский НТЗМК направит 180 млн руб. на модернизацию производства

ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» (НТЗМК) инвестирует 180 млн руб. в модернизацию производства.

Об этом сообщает инвестиционный портал Свердловской области.

Уточняется, что предприятие планирует снести старый административно-бытовой комплекс, построенный еще в 1963 году; вместо него появится инновационный центр с лабораторией, что позволит выпускать конструкции по новой технологии с более длинным циклом производства.

По словам управляющего НТЗМК Виталия Парфенова, сегодня у заказчиков повышенные требования, в частности, изделия должны обладать сложной огнеупорной защитой. «Мы прогнозируем увеличение спроса: в стране анонсированы крупные проекты по глубокой переработке нефти и газа, и все конструкции на этих предприятиях должны быть покрыты огнезащитными составами», — сказал Парфенов. Он пояснил, что компания производит такую продукцию, однако технология требует больше пространства и нового оборудования.

Сообщается, что после реализации проекта завод сможет выпускать на 20-30% больше такой продукции.

Строительство цеха стартует весной 2024 года, завершить работы планируется в 2025-м.

НТЗМК работает с 1942 года. Предприятие выпускает 25 тыс. т продукции ежегодно, поставляя ее в разные регионы России, а также в страны СНГ. Металлоконструкции, изготовленные на заводе, востребованы в металлургии, энергетике, машиностроении, нефтегазохимической отрасли, а также на авиационно-космических, спортивных и торговых комплексах.