В «АвтоВАЗе» приняли решение перенести выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск

Концерн «АвтоВАЗ» перенесет выпуск Lada Largus из Тольятти в Ижевск.

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Об этом пишет «Интерфакс».

Сообщается, что проект по переносу планируется завершить во втором квартале 2024 года; при этом автопроизводитель намерен выпустить в Тольятти в текущем месяце партию из 635 машин модели Largus, также до конца 2023 года планируется изготовить опытную партию электромобилей Lada e-Largus в Ижевске.

«Пауза с выпуском Largus связана с планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий в Тольятти в ближайшие годы. Это связано с наращиванием объема производства текущего модельного ряда и новых автомобилей — Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta», — пояснили в автоконцерне.

О том, что «АвтоВАЗ» изучает возможность по переносу производства Lada Largus на завод Lada Ижевск в Удмуртию, сообщал «РИА Новости» президент компании Максим Соколов на форуме Россия — Африка в июле. «Это логично: если там проект e-Largus, то соответственно надо эти проекты совместить, чтобы не заниматься ненужной крупногабаритной логистикой», — пояснял он.