Призыв депутата бундестага от Социал-демократической партии Германии предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus является попыткой оправдать провалившееся контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками нижней палаты российского парламента Виктор Водолацкий.

Напомним, ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал правительство ФРГ начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину. По его мнению, для успешного контрнаступления ВСУ «не хватает военно-воздушной поддержки». В этой связи Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения, а сразу начать поставки.

По словам российского депутата, такое заявление объясняется тем, что партия Шольца находится в агонии, они не знают, как самостоятельно выйти из ситуации, передаёт РИА Новости.

«И сделать они это не могут, потому что находятся под контролем и патронажем Госдепа США», – подчеркнул Водолацкий.

Он при этом отметил, что партии СДПГ необходимо отчитываться перед гражданским обществом за средства, которые тратятся на вооружение.

«Они понимают, что "контрнаступ", который они объявляли, провалился: Украина несёт огромные потери, наши войска двигаются вперед, по некоторым направлениям даже очень успешно. А те, кто призывают сегодня к поставкам дальнобойных ракет, не думают о последствиях. Если только хотя бы одна ракета поступит на территорию Украины, нам необходимо будет ликвидировать этот склад, где он находится на территории Германии», – резюмировал парламентарий.