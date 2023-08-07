В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня в РФ в жару

Вице-спикер нижней палаты российского парламента Борис Чернышов внёс в палату законопроект о внесении изменений в 92-ю статью Трудовой кодекс РФ, предполагающий сокращение рабочего дня или смены в РФ в зависимости от температуры воздуха.

В целях защиты работника от воздействия повышенных температур и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня, передаёт РИА Новости со ссылкой на думскую базу данных.

В частности, работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха плюс 28,5 градуса по Цельсию – на один час; при температуре воздуха от плюс 28,6 до 29 – на два часа; при температуре воздуха от плюс 29,1 и выше – на четыре часа.