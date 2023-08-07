В Минобороны рассказали об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками в ДНР

Российская артиллерия и авиация на ряде участков фронта СВО наносит упреждающие удары по подразделениям вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, передает «Интерфакс».

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии проводится упреждающее огневое воздействие на противника», — заявил он.

По словам Чехова, огнем артиллерии уничтожен пикап с украинскими военнослужащими в районе Новомихайловки, минометный расчет и группа личного состава противника севернее Никольского; огнем гаубичной артиллерии уничтожен пункт временной дислокации украинских войск в районе Угледара, скопления живой силы в районе Углесборочной, а также минометный расчет восточнее Урожайного и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ восточнее Макаровки (ДНР).

«Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена гаубица М777 западнее Нескучного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного», — добавил начальник пресс-центра.

Кроме того он отметил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Тор» сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека».