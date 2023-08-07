В Москве назвали условие для урегулирования конфликта вокруг Украины

Россия открыта к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем и готова принять серьезные предложения по этой теме.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в связи со встречей в саудовской Джидде 5-6 августа по украинской проблематике.

«Мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения», — приводятся слова официального представителя министерства Марии Захаровой. Подчеркивается, что без участия Москвы и учета ее интересов «никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости».

В МИД выражают уверенность в том, что выход из кризиса возможен лишь после того, как Киев прекратит боевые действия и теракты, а Запад перестанет поставлять Украине оружие. «Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры — накачивание ВСУ вооружениями», — подчеркивают российские дипломаты.

Также в заявлении говорится, что для прекращения конфликта «должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус». Кроме того, признанию подлежат «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение», напоминают в ведомстве. Помимо этого отмечается, что должны быть «обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями ее внутреннего законодательства и международного права».

В МИД указывают на то, что реализация этих условий полностью отвечает международному миру и безопасности, за которые сражается Россия.

В министерстве обращают внимание, что в консультациях по украинскому кризису в Джидде «участвовали наши единомышленники по БРИКС и другие партнеры». В МИД РФ рассчитывают, что они «поделятся своими оценками», и в очередной раз выражают позицию по так называемой формуле мира Зеленского, представляющей собой «бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», и делающей невозможным мирное урегулирование.

Как пишет ТАСС, в консультациях в Джидде приняли участие советники по нацбезопасности и представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, ОАЭ, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Встреча стала продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию кризиса, которые он предпринимает с марта прошлого года, поясняет агентство. Россия приглашение на переговоры не получила. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва следит за ситуацией, цели встречи еще предстоит понять.