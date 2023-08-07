В США сообщили о переломном моменте в СВО

В специальной военной операции (СВО), которую Россия проводит на Украине, наступил переломный момент.

Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник главы Пентагона в администрации президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Мы находимся на переломном моменте, – уверен он. – Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха».

По мнению отставного офицера, ВСУ с настоящее врем пребывают в крайне плачевном состоянии: их неудачные атаки в ходе контрнаступления выдавили из них последние соки.

«Обученные и оснащённые техникой и оружием НАТО подразделения украинской армии были практически полностью уничтожены, и теперь киевский режим находится на грани полного краха».

При этом Макгрегор обратил внимание на то, что в дальнейшем ВСУ легче точно не станет, так как российские войска в ходе конфликта стали ещё сильнее и мощнее благодаря продвинутому военно-промышленному комплексу и обилию ресурсов.

«Сейчас на повестке один вопрос, что нам делать дальше? Что делать, когда понимаешь, что ставка, которую вы сделали на эту пешку под названием Украина, провалилась? Что делать, когда ты создал монстра?», – задал риторические вопросы бывший советник главы Пентагона.

Как ранее писал «Эксперт», бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми сделал прогноз о сроках завершения специальной военной операции.