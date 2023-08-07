«Вертолеты России» нарастили производство в 2022 году более чем в два раза

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») произвел в 2022 году 296 вертолетов.

Об этом говорится в отчете «Ростеха», который глава госкорпорации Сергей Чемезов представил президенту РФ Владимиру Путину.

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«В 2022 году холдинг "Вертолеты России" выпустил 296 машин против 134 в предыдущий год. При этом следует признать, что основным стимулом для наращивания выпуска стал увеличившийся ГОЗ — военных вертолетов было выпущено более чем в два раза больше по сравнению с 2021 годом», — указывается в отчете.

Сообщается, что госкорпорации удалось добиться основательного прогресса в отрасли вертолетостроения: так, в прошлом году совершил первый полноценный испытательный полет и первый междугородний перелет новый Ми-171А3, востребованный в сфере ТЭК и приспособленный для проведения спасательных операций в Арктике.

«Первый полет с двигателями ВК-2500ПС-02 совершил модернизированный вертолет Ка-32А11ВС, способный тушить пожары при отрицательных температурах. Новый двигатель повысит устойчивость и безопасность управления вертолетом при сильном боковом ветре, в том числе — в условиях высокогорья», — отмечает также пресс-служба госкорпорации.

Подчеркивается, что «Ростех» в уделяет особое внимание развитию отечественного авиастроения, которое является критически важной для технологической безопасности страны отраслью.