Загадка рубля

Новую неделю рубль начал с попытки укрепления. Но продолжалась она недолго. Уже ближе к началу основной сессии, когда на торги выходят крупные игроки, российская валюта стала слабеть, к полудню достигнув отметки 97 руб. за доллар.

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В своих комментариях финансовые аналитики по-прежнему объясняют слабость рубля ухудшением платежного баланса России в результате роста спроса на валюту со стороны импортеров, на фоне снижения ее притока из-за невысоких цен на основные товары российского экспорта.

Лишился рубль и поддержки со стороны монетарных властей.

«Негативное влияние на котировки рубля оказали сообщения о том, что Минфин не приостановит действие бюджетного правила и в рамках него будет покупать ежедневно валюту в объеме 1,8 млрд руб. При этом важно отметить, что ЦБ, тем не менее, будет осуществлять нетто-продажи иностранной валюты на сумму не менее 0,5 млрд руб. ежедневно с 7 августа по 6 сентября 2023 года (0,5 млрд руб. продаж складывается как 2,3 млрд руб. продаж в связи с использованием средств ФНБ минус 1,8 млрд руб. покупок в рамках бюджетного правила; при этом в рамках бюджетного правила ЦБ может покупать не только иностранную валюту, но и золото)», — отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая» Дмитрий Постоленко.

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Но есть и есть другие факторы, влияющие на обесценивание рубля.

Практикующие трейдеры периодически отмечают резкие и фундаментально необоснованные всплески спроса на иностранную валюту. Они объясняют это покупкой долларов нерезидентами, которым российские власти разрешили продать российский бизнес и вывести полученный капитал.

Стоит отметить и сальдо текущего баланса, которое сильно «испортилось». Министр финансов России Антон Силуанов на прошедшей неделе резонно заявил, что недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано со слабым торговым балансом – притоками и оттоками валюты в страну и из нее.

При этом нужно помнить, что Россия взяла курс на оплату своих поставок нефти в валютах дружественных стран, которые являются, можно так сказать, условно конвертируемыми. То есть, выручку они получают в юанях и рупиях, а импортерам нужен доллар, приток которого в страну сильно снизился. В то время как «высокие объемы закупаемого импорта и оттока капитала из России происходят именно в долларах и евро», - замечает в комментарии «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Таким образом, на валютном рынке Московской бирже наблюдается дефицит доллара. Спрос на него и его цена растут, а вместе с «американцем» через кросс-курсы повышается цена и того же юаня.

Сейчас рынок по-прежнему ждет укрепления курса рубля, к чему должны привести не только рост цен на нефть, но и снижение спроса со стороны импортеров.

«Ждем сокращения спроса на валюту, поскольку импортеры начнут задумываться, а смогут ли они продать свою продукцию на российском рынке по сильно выросшим рублевым ценам?», — задается вопросом руководитель управления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

И трейдеры, и аналитики ждут вмешательства в торги монетарных властей. Для Банка России рост курса доллар неблагоприятен тем, что обязательно отзовется резким ростом инфляции, с которой ЦБ с периодическими успехами пытается бороться не первое десятилетие.

На рынке нет никаких сомнений, что ЦБ на следующем заседании повысит ключевую ставку, что увеличит стоимость обслуживания госдолга. Но пока ни от ЦБ, ни от Минфина не прозвучало никаких, даже словестных интервенций в поддержку рубля.

Среди экспертов валютного рынка все больше и больше зреет мнение о том, что нынешняя девальвация спровоцирована именно российским властями, которые пытаются наполнить таким образом бюджет. «Непрерывная и сильная девальвация рубля указывает на возможную заинтересованность финансовых властей в этом процессе», — считает Потавин.

Однако все по-прежнему ждут если не укрепления курса рубля, то хотя бы его стабилизации.

«Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 94,0-98,0 руб. за доллар», —пишет Постоленко.

«В краткосрочной перспективе котировки рубля к доллару будут находиться в диапазоне 94,0-98,0 руб. за доллар», — полностью согласен с ним Потавин.

Но при этом, предупреждает Антонов, «любой негатив может спровоцировать небольшую панику на валютном рынке с выносом пары доллар-рубль выше 100».

Психологическая важности этой отметки не требует особого комментария. Впрочем, на короткое время пара рубль/доллар уже пробивала ее в марте 2022 года. Однако тогда последовала волна укрепления рубля, ожидать подобную которой сейчас не приходится. Но это практически очевидно, ответ же на вопрос о том, дадут ли рублю подешеветь ниже 100 за доллар или нет, остается загадкой. Как, впрочем, и все причины его снижения, часть которых, связанная с поведением экономических властей, позволяет судить о себе только на уровне предположений.