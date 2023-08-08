Nasdaq взял паузу в падении

После четырех подряд торгов, закрытых в «красной зоне», Nasdaq Composite вчера наконец завершил день в плюс. Прошлая неделя оказалась для технологического индекса худшей с марта. Оно и понятно, ведь именно на нее пришлись снижение рейтинга США и падение долгосрочных казначейских облигаций.

Доходности 10-летних и 30-летних US Treasuries (они меняются обратно пропорционально котировкам) били на той неделе рекорды с ноября прошлого года. Для чувствительных к ставкам акций, каких в составе Nasdaq Composite немало, это была плохая новость. И только в пятницу облигации подросли, что немного поддержало и акции.

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В понедельник это помогло индексам перейти к положительной коррекции, но доходности долгосрочных облигаций вновь начали расти, и подъем вышел невыразительным. Nasdaq Composite открылся ростом, однако быстро вернулся в отрицательную область, откуда вновь пополз вверх, сумев в итоге закрыть день в плюсе на 0,6%.

Но и это можно было считать достижением, учитывая то, что один из локомотивов ралли технологических акций, которое разогналось в этом году на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ), заглох. Акции крупнейшей по капитализации компании мира – Apple – вчера упали еще на 1,7%.

Это пятые по счету торги, закрытые ими в минус – самая длинная полоса неудач этих бумаг в текущем году. И она, конечно, контрастирует с ярким ралли в первом полугодии, по итогам которого капитализация Apple превысила $3 трлн. Но пик ее котировок остался уже довольно далеко позади – 19 июля.

Прирост акций Apple с начала года все еще составляет весомые 37,7%, но оценивается она уже лишь в $2,8 трлн, а цены на ее акции откатились к уровням начала июня. Фантазии публики, подпитывавшие ралли ИИ, столкнулись с реальностью снижающейся выручки.

Однако из других американских компаний, входящих в первую десятку по капитализации, в понедельник подешевела лишь Tesla. Акции производителя электромобилей потеряли 1% на новостях об отставке его финансового директора Зака Киркхорна.

И восемь тяжеловесов смогли перевесить двух в составе индекса широкого рынка – S&P 500 прибавил 0,9%. Dow Jones Industrial Average, взвешенный не по капитализации, а по цене, вырос и вовсе на 1,2%. Для них обоих, как и для Nasdaq, это первое плюсовое закрытие с момента снижения рейтинга США агентством Fitch.

Microsoft вчера подорожала на 0,7%, Nvidia – на 1,7%, Amazon.com – на 1,9%, а Alphabet – на 2,7%. Но ярче всех из крупнейших по капитализации компаний выступила та, которую относить к технологическим гигантам пока не принято – Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Ее операционная прибыль за второй квартал превысила ожидания Уолл-Стрит. И акции Berkshire Hathaway вчера переписали свои исторические максимумы, установленные в марте прошлого года: бумаги класса A взлетели на 3,4%, а класса B – на 4,8%.

При этом они установили и рекорд планетарного масштаба. Бумаги Berkshire Hathaway Class A в течение дня достигали цены $555800 за штуку. Это самые дорогие акции в мире.

Berkshire Hathaway воспринимают как конгломерат страховых, железнодорожных, коммунальных, энергетических и прочих компаний. Но о ее портфеле акций так не скажешь. Сегодня наиболее точное его описание: «Apple и все-все-все».

В портфеле Berkshire Hathaway десятки бумаг, но производитель iPhone занимает в нем больше половины – 50,3%. Это в шесть раз больше следующей по размеру позиции (акций Bank of America).

Так что, несмотря на репутацию технофоба, Уоррен Баффет куда активнее многих поучаствовал в ралли ИИ. Держать победителей десятилетиями ему не привыкать – и кто знает: возможно, однажды Berkshire Hathaway благодаря росту акций Apple начнут считать технологическим холдингом.

Но только не в ближайшем будущем. После мощного ралли технологические акции сползают уже не первую неделю, и пока в целом продолжают смотреть вниз. Это при том что уже более трех десятилетий август остается самым слабым месяцем на фондовом рынке США. Стоит ли ожидать, что именно на этот раз будет иначе?

На технологические акции продолжает давить растущая доходность долгосрочных казначейских облигаций. А Минфин США только усугубляет ситуацию, наращивая размещения. Лишь за сегодня, завтра и послезавтра рынку предстоит поглотить 3-х, 10-ти и 30-летних US Treasuries на $103 млрд. А всего до конца сентября будет реализовано казначейских облигаций на $1 трлн.

Помимо прочего, это снижает общую ликвидность рынка. А она и без того в августе обычно заметно проседает.

«Рынок вступает в хрестоматийную сезонную коррекцию, – написал клиентам технический аналитик Oppenheimer Ари Вальд. – Если посмотреть на последние десять предвыборных лет, то можно увидеть, что, в среднем, индекс S&P 500 выходил на локальный максимум в июле и достигал дна в конце августа».

