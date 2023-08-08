Правительство Италии заставит банки делиться сверхприбылью

Акции крупнейших итальянских банков рухнули после открытия Миланской биржи. Инвесторов и рынки напугало правое правительство Джорджии Мелони, которое неожиданно ввело налог на сверхприбыль банков. Например, акции UniCredit SpA упали на 6,7%, а Intesa Sanpaolo SpA – на 8,6%. В 9.23 утра по местному времени, сообщает Bloomberg, главный итальянский индекс FTSE MIB лидировал на континенте по потерям, снизившись на 2,1%.

Налог на сверхприбыль в банковском секторе Апеннин кабинет Мелони утвердил поздно вечером 7 августа. В 2023 году итальянские банки должны заплатить 40-процентный налог на многомиллиардную сверхприбыль. Как сообщил журналистам заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, средства от налога пойдут на компенсацию убытков бюджета от снижения налогов и поддержку закладных для владельцев, купивших свои первые дома.