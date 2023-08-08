Правительство Италии заставит банки делиться сверхприбылью

Акции крупнейших итальянских банков рухнули после открытия Миланской биржи. Инвесторов и рынки напугало правое правительство Джорджии Мелони, которое неожиданно ввело налог на сверхприбыль банков. Например, акции UniCredit SpA упали на 6,7%, а Intesa Sanpaolo SpA – на 8,6%. В 9.23 утра по местному времени, сообщает Bloomberg, главный итальянский индекс FTSE MIB лидировал на континенте по потерям, снизившись на 2,1%.
Налог на сверхприбыль в банковском секторе Апеннин кабинет Мелони утвердил поздно вечером 7 августа. В 2023 году итальянские банки должны заплатить 40-процентный налог на многомиллиардную сверхприбыль. Как сообщил журналистам заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, средства от налога пойдут на компенсацию убытков бюджета от снижения налогов и поддержку закладных для владельцев, купивших свои первые дома.
Антонио Таджани, еще один заместитель Мелони, обвинил в налоге ЕЦБ.
«Мы уже много месяцев говорим, что ЕЦБ напрасно поднимает учетную ставку,- заявил Таджани в интервью газете Corriere della Sera.- Это неизбежные последствия их решений».
Хотя, конечно, главными «виновниками» налога являются сами итальянские банки, заработавшие большие деньги. Так чистый процентный доход UniCredit, в первой половине года, взлетел на 42%, а доходы всех итальянских банков в январе-июне выросли на 36%. В свое оправдание итальянские банкиры могут сказать, что очень высокие доходы сейчас у всех европейских банков, главным образом, благодаря высоким процентным ставкам. Банковские сверхдоходы особенно бросаются в глаза на фоне снижения уровня населения страны и естественно вызывают недовольство простых итальянцев.
Аналитики отмечают, что налог на сверхприбыль банков, который вполне могут продлить и на 2024 год, окажет крайне негативное воздействие на банковскую систему Италии. Подсчитали, что он может снизить доходы банков по итогам года приблизительно на 10% и принесет казне, сообщает агентство Ansa, ок. 2 млрд евро.
Издание Il Messaggero написало, что правительству Мелони предстоит сделать выбор между двумя решениями ввода 40-процентного налога: на разницу свыше 3% между чистым процентным доходом в 2021 и 2022 годах и на разницу свыше 6% между чистым процентным доходом в 2021 и 2023 годах. Естественно, в Министерстве финансов Италии выберут вариант, который выгоднее для казны. Имеется и ограничение – налог не может превышать 25% собственного капитала банка.
Италия не первой в Европе решила наказать банкиров за их, как говорят недовольные итальянцы, «сверхжадность». Испания заявила о планах ввести налог на сверхприбыль банков еще в прошлом году, чтобы хоть как-то компенсировать испанцам снижение уровня жизни. Такие же планы и в странах Балтии. Литовские законодатели утвердили временный налог в мае, а Эстония планирует поднять ставку налога с 14 до 18%.