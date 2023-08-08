Экономисты оценили, как ослабление рубля повлияет на инфляцию

С начала года курс рубля упал по отношению к доллару и евро примерно на 30%, это добавит к общей годовой инфляции 1,5-3%. Такой вывод сделали экономисты Центра развития ВШЭ, передает «Коммерсант».

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За точку отсчета экономисты взяли данные Мосбиржи от 3 января 2023 года. Курс доллара тогда был 71,14 рубля, курс евро — 74,8 рубля. Согласно представленным в бюллетене ВШЭ графикам, по состоянию на конец июля рубль подешевел к американской валюте приблизительно на 27%, к евро — на 33%.

«Потенциальный проинфляционный эффект в количественном выражении является значительным и составляет +1,5–3,0 п.п. к общей инфляции», — говорится в бюллетене ВШЭ.

Экономисты также предупредили, что перенос валютных издержек в цены пока отложен из-за большого количества запасов, сформированных еще при низком курсе, поэтому полностью он себя еще не проявил.

В Центре развития ВШЭ прогнозируют, что к концу года инфляция достигнет 6% (продуктовая — 4,8%, непродовольственная — 6,4%, в услугах — 6,6%) с учетом действий Центробанка. От регулятора в ВШЭ ожидают повышения ключевой ставки до 10% к концу текущего года.

