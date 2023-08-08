Экс-министр иностранных дел Австрии поселилась в рязанской деревне

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, с которой на ее свадьбе в 2018 году танцевал президент РФ Владимир Путин, появилась на празднике «Макушка лета» в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. В интервью порталу «Вид сбоку» она рассказала, что сняла домик у француженки, которая уже обосновалась в этой удаленной деревне.

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«Добрый вечер. Только чуть-чуть говорю по-русски, говорю по-арабски, по-французски, но мой русский еще молодой и маленький. Сейчас живу в Петрушово, и мне нравится эта атмосфера. Мне нравится, как дети здесь играют. Здесь суперхорошая атмосфера, не только сейчас, но, по-моему, каждый день. Когда смотрю, курицы на улице, утки, козы – это мой мир, это тоже мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии», — рассказала Кнайсль зрителям на празднике.

Как сообщает интернет-издание, праздничное представление экс-министр смотрела вместе с петрушовцами, сидя на лавочке под открытым небом. Особенно ей понравился мальчик Костя, который исполнил песню Олега Газманова «Вперед, Россия!». Она потом подошла к нему, похвалила и пожала руку.

«Три года назад меня заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции, даже отказали в открытии банковского счета. Я боялась. Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский. Чтобы остановиться в России, мне нужна была помощь. У меня было несколько контактов людей, которые помогли мне найти жилье, сказали, что есть дом, который сдается на лето в России. Мне также помогают учить русский. Я знаю восемь языков, а вот русский, к сожалению, только начинаю учить», — рассказала рязанскому изданию Кнайсль.

Экс-министр также подтвердила, что присутствовала на форуме «Россия – Африка», на вопрос о Путине она ответила, что видела его в последний раз в 2019 году, а по поводу планов сообщила, что ее пригласили преподавать в Санкт-Петербургский университет G.O.R.K.I. Она также уточнила, что заплатила за аренду дома еще на месяц, а дальше будет решать, что делать.

«Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», — добавила она.

Карин Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах.