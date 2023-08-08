Фестиваль, посвящённый Максиму Горькому, второй раз пройдёт в Парке Горького

С 11 по 20 августа в Москве состоится фестиваль искусств «Горький в Парке Горького». В его программе запланированы более 70 мероприятий: театрализованные шоу, концерты, премьеры спектаклей, кинопоказы, научные диспуты. Арт-директор фестиваля — народный артист России Евгений Миронов.

«В этом году сразу две крупных даты позволяют нам максимально глубоко исследовать художественный мир Максима Горького — это и 155-летие самого Алексея Максимовича, и 95-летие Парка Горького, носящего его имя. Помимо писательского труда Горький вёл активную просветительскую деятельность, будучи глубоко убеждён, что силой искусства можно изменить и человека, и общество в лучшую сторону, — говорит арт-директор фестиваля Евгений Миронов. — Фестиваль «Горький в Парке Горького» следует принципам Алексея Максимовича и ставит своей задачей выявлять и поддерживать значимое в современной культуре, сохранять литературное наследие великого писателя и знакомить с ним как можно более широкий круг зрителей. Мы рады, что в этом году фестиваль приняли ещё два города, неразрывно связанные с именем Горького — Казань и Нижний Новгород, а завершается он 10-дневной программой в столичном Парке Горького».

В прошлом году фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» собрал более 20 000 посетителей. По итогам 2022 года он был отмечен премией Национальной ассоциации организаторов мероприятий «Событие года» в номинации «Культурное событие года» благодаря яркой программе, включавшей в себя спектакль-концерт «Рождение человека» с участием Евгения Миронова, Александры Урсуляк, Юрия Башмета, «Виртуозов Москвы» и ансамбля «Комонь», спектакля-дефиле «Горький. Человек», спектакля-концерта «Солнце над островом Капри» и концерта «Горький в музыке» с Jukebox Trio, Андреем Гризли, Дмитрием Венгеровым и другими популярными исполнителями.

В 2023 году фестиваль становится ещё масштабнее — 10 дней, более 150 мероприятий разных форматов и более 400 артистов разных жанров. Два спектакля-променада будут доступны для посетителей Парка Горького 24 часа в сутки.

Важными событиями фестивальной программы в Москве станут проекты, получившие широкий зрительский отклик в Казани и Нижнем Новгороде, среди них — концерт «Горький и Ницше» (Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина), спектакль «Горький татарин» режиссёра Туфана Имамутдинова (Творческое объединение «Алиф», г. Казань), музыкальный медиаспектакль «Горький. Удалить из друзей» режиссёра Юрия Квятковского, художественный междисциплинарный анти-театр «Спиритический сеанс» Кати Бочавар и Петра Айду, спектакль-квест «12 минут Горького» режиссёра Артёма Терехина.

Специально для фестиваля «Горький в Парке Горького» созданы 13 проектов, в их числе — шоу открытия «Мерцания. Легенды о Данко» и цирковое шоу «Горькийлэнд» Юрия Квятковского, серия концертов «Горький. Современники» с участием Алексея Гориболя и известных музыкантов России, спектакли «Горько» Леонида Прокофьева и «Проснись» Максима Филатова, а также концерт Clowns orchestra. Особенным проектом к юбилею Парка Горького станет спектакль «Фабрика счастья» Сергея Сотникова с Марией Смольниковой в главной роли. Это постановка о первом директоре парка — Бэтти Глан. Для оформления сцены использованы материалы из архивов Парка Горького, в частности —чертежи фонарей, когда-то стоявших на его аллеях.

Кроме того, в рамках фестиваля «Горький в Парке Горького» пройдут московская премьера спектакля новосибирского театра «Красный факел» «Мещане» в постановке Семёна Серзина, выступления народного артиста России Авангарда Леонтьева с моноспектаклем «Детство» и Владимира Кошевого со спектаклем «Макар Чудра».

Также в Парке Горького состоится премьера аудиоспектакля-променада «Нераскрытые преступления прошлого: Максим» от Мобильного художественного театра. Этот проект завершит трилогию, объединяющую Казань, Нижний Новгород и Москву.

Откроет фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» научный диспут «Несвоевременный человек» с участием Евгения Миронова, писателя Павла Басинского, режиссёра Дениса Хусниярова, кандидата искусствоведения Николая Песочинского, доктора филологических наук Марины Уртминцевой и других, модератор — Оксана Ефременко. Запись диспута будет доступна на официальной странице и в социальных сетях фестиваля.

Программные директора фестиваля — Олег Лоевский и Оксана Ефременко, генеральный продюсер — Артур Григорянц.