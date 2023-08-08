Фрагменты сбитых украинских дронов повредили ЛЭП и крыши домов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждении фрагментами сбитого украинского БПЛА линии электропередачи в одном из населенных пунктов региона; по его словам, обломки еще одного дрона упали на крыши жилых домов под Белгородом.

«В Журавлевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. В результате работы ПВО фрагментами сбитого беспилотника повреждена линия электропередачи в одном из населенных пунктов района», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящий момент ЛЭП восстановлена.

По селу Нехотеевка выпустили шесть артиллерийских снарядов, рассказал глава региона; в результате этой атаки также никто не пострадал.

В Белгороде на подлете к городу системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа противника, проинформировал губернатор. «Пострадавших нет. Фрагментами беспилотника повреждены крыши трех частных жилых домовладений», — написал он.

По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь минометных снарядов, по хутору Панков — четыре, по МАПП «Шебекино» — шесть. «В селе Чураево сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.