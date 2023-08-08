Гастроли Воронежского государственного театра оперы и балета на сцене РАМТа

С 10 по 13 августа на Летних Балетных Сезонах выступит Воронежский государственный театр оперы и балета под руководством Александра Литягина. Театр приезжает на гастроли Москву после пятилетнего перерыва и показывает 4 спектакля:

10 августа – «Ромео и Джульетта». Романтическая история любви в редакции Михаила Лавровского, который создал более современную и компактную двухактную версию, сохранив в ней приметы драматического балета.

11 августа – «Дон Кихот». Балет-феерия в редакции Андрея Меланьина (Большой театр), где среди прочего открыта, цыганская сюита, которая не всегда включается в постановки, и оригинальная хореография на музыку «Цыганского танца» Желобинского. За дирижерским пультом – народный артист России, главный дирижер Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов.

В подарок юным балетоманам Воронежский театр оперы и балета привозит яркие приключенческие спектакли, каждый из которых покажут дважды – в 12.00 и 19.00:

12 августа – «Продавец игрушек». Мировая премьера состоялась на сцене Воронежского театра в 2020 году. На язык хореографии роман Виктора Добросоцкого перевел народный артист России, художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров. Музыку написал один из самых востребованных современных композиторов Алексей Шелыгин.

Волшебная история о том, как молодой француз, потомок русских князей, отправляется на поиск фамильных сокровищ, принадлежит к редкому числу балетов о нашей современной жизни. Его герои живут в Париже и Петербурге, работают продавцами, экскурсоводами, летают самолетами... и в канун Рождества попадают в мир сказочных чудес. По мнению критиков, «Продавец игрушек» – достойная альтернатива всеми любимому «Щелкунчику».

13 августа «Чиполлино» – шедевр Генриха Майорова на музыку Карена Хачатуряна, в репертуаре театра с 1988 года. Современная версия балета представлена в авторской редакции Генриха Майорова (2014 год). Дирижер – народный артист России Феликс Коробов.

Сказка Джанни Родари о борьбе мальчика-луковки и его друзей с безжалостным тираном принцем-лимоном. Фантазийные декорации и костюмы переносят зрителей в шумные итальянские предместья, где царствуют дружба и истинная любовь к справедливости. На сцене – характерные танцы, лирические дуэты, акробатические трюки, яркие характеры забавных персонажей – все, что нужно, чтобы влюбить юного зрителя в искусство балета.

Художественный руководитель Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин: «Я всегда за то, чтобы показывать Воронежский театр оперы и балета на лучших столичных сценах – федеральных, как я их называю. Выступление в центре Москвы, в прекрасном Российском академическом молодежном театре – не только большая ответственность, но и достойное представление коллектива. Всегда приятно приезжать с классическим наследием, потому что это показатель уровня труппы и мастерства актеров. Рад, что московские зрители и профессиональное сообщество смогут увидеть наши спектакли и артистов – и создать собственное мнение о воронежском балете».

Далее Летние Балетные Сезоны продолжат выступления труппы Московского академического театра им. Н.Сац. С 21 по 24 августа коллектив танцует одноактные балеты из наследия «Русских сезонов» Сергея Дягилева - «Шопениану», «Шахерезаду»и «Половецкие пляски», а также полнометражные постановки классики - «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и премьерную «Жизель».

Летние Балетные Сезоны – Марафон классического балета, где ежедневно показывают жемчужины мировой хореографии в сопровождении оркестра – продлятся на сцене РАМТа до 29 августа