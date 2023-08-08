Немецкий автопром затягивает Германию в рецессию

Промышленное производство в крупнейшей экономике Европы снизилось в июне на 1,5% по сравнению с маем. Мощный немецкий автопром в отличие от былых времен в этот раз толкал экономику ФРГ не вверх, а вниз – в первом летнем месяце в нем был зафиксирован спад в 3,5%.

Спад немецкой промышленности, причем, значительно превзошедший прогнозы экономистов, свидетельствует об угрозе возвращения во второй половине 2023 года рецессии, из которой Германия вышла во втором квартале, считает CNN. Автопром, отмечает статистическое управление ФРГ Destatis, обошел по негативному вкладу в спад строительный сектор, снижение в котором в июне cоставило 2,8%.

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Германия вышла из рецессии очень неубедительно, благодаря определению технической рецессии, в котором говорится только о снижении, но ничего не говорится о сохранении показателей на прежнем уровне, как и произошло с немецкой экономикой в апреле-июне. Большинство показателей и данных позволяет сделать вывод, что даже это чисто символическое улучшение ситуации в экономике скорее всего окажется недолгим.

«Мы полагаем, что спад производства будет одним из факторов, которые вернут рецессию во второй половине года»,- пишет в аналитической записке старший экономист Capital Economics Франциска Пальмас.

С ней согласен и главный экономист Commerzbank Йорг Крамер.

На долю автопрома приходится почти 5% всей немецкой экономики. Автомобильная отрасль никак не может оправиться от последствий пандемии и разрыва цепочек поставок. В первой половине года с конвейеров немецких автозаводов сошли, по данным Ассоциации автомобильной промышленности ФРГ (VDA), ок. 2,2 млн автомобилей. Это немного больше, чем было в первой половине 2022 года, но на 10% меньше, чем в первой половине допандемийного 2019 года.

«В свете общей ситуации в экономике и динамики новых заказов можно ожидать, что темпы роста вскоре замедлятся,- делает прогноз президент VDA Хильдегард Мюллер.- Портфель заказов постепенно уменьшается».

В других секторах промышленности, например, в энергетике перспективы не такие мрачные, как в автопроме. В целом количество новых заказов в производственном секторе в июне выросло на 7% в месячном выражении. Правда, здесь следует иметь в виду, что картина искажена очень крупными заказами.

«Немецкая промышленность попала в шторм»,- уверяет экономист Berenberg Саломон Фидлер.

Главными причинами этого шторма Фидлер считает шок от цен на энергоносители и слабость американской экономики, а также низкий спрос в Китае. Он также, кстати, считает, что во второй половине года в Германию вернется «мягкая рецессия».

У крупнейшего европейского автопроизводителя Volkswagen (VW) сильно просели продажи автомобилей в Поднебесной, на крупнейшем рынке сбыта, где он сейчас явно проигрывает местным конкурентам.

VW сообщил о снижении поставок автомобилей в Китай в первом квартале этого года на 14,5%. В апреле и мае ситуация несколько улучшилась, но по итогам первых шести месяцев года поставки все равно сократились на 1,2% по сравнению с первой половиной 2022 года.

Производственному сектору Германии по-прежнему сильно мешают высокие цены на энергоносители и энергию. В конце прошлого и в этом году, правда, цены на газ рухнули и сейчас они на 44% ниже цен до 24 февраля 2022 года.