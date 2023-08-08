Госдолг США будет увеличиваться на 5 миллиардов долларов в день в ближайшие 10 лет

После того, как рейтинговое агентство Fitch понизило на прошлой неделе кредитный рейтинг США, кстати, всего лишь второй раз в истории Америки (первый раз в 2011 г.), в центре внимания вновь оказался ее астрономический долг, одна из причин потери доверия у уважаемого рейтингового агентства. Одним из последствий снижения кредитного рейтинга США стали прогнозы относительно их долга один мрачнее другого.
Майкл Хартнетт из Bank of America (BofA), например, подсчитал на основе данных Управления США по Бюджету (СВО), что госдолг США, составляющий сейчас приблизительно 32,5 трлн долларов, будет ежедневно вырастать на 5,2 млрд долларов и достигнет к 2033 году 50 трлн долларов. При помощи простого деления 5,2 млрд на численность населения Америки, можно сделать вывод, что ежедневно на каждого американца, учитывая младенцев и дряхлых стариков, прибавляется в копилку долга 15 долларов.
Проще, наверное, разобраться в количестве нолей Джеффу Безосу, потому что его состояние выросло в прошлую пятницу, 4 августа, на 2,6 млрд долларов, т.е. ровно на половину дневного прироста госдолга всей страны.
Согласно отчету СВО госдолг США к 2053 году вырастет с нынешних 98% от ВВП до 181%. Комитет по ответственному федеральному бюджету считает, что через три десятилетия госдолг будет превышать ВВП США в 2,22 раза (222%).
Подобные числа можно было увидеть в истории США лишь во время Второй мировой войны и коронавирусной пандемии.
В начале лета после долгих споров удалось утвердить новый потолок госдолга, что позволило Америке избежать дефолта. О темпах роста долга Соединенных Штатов лучше всего говорят все те же сухие цифры: ожидается, что только в третьем квартале он вырастет еще на триллион долларов.
«Такой огромный и неуклонно растущий госдолг замедляет рост экономики, повышает процентные ставки для держателей американского госдолга из-за границы и содержит очень большую угрозу для экономического и финансового будущего США»,- говорится в отчете СВО, выпущенном 2 августа.
В прошлом году стоимость обслуживания госдолга США выросла до 475 млрд долларов, на 35% выше, чем годом ранее (352 млрд долларов). В этом году по расчетам СВО стоимость обслуживания госдолдга может вырасти до 663 млрд долларов, т.е. еще почти на 40%. За следующие 10 лет американским налогоплательщикам придется выплатить по процентам в общей сумме 10,6 трлн долларов!