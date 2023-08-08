Госдолг США будет увеличиваться на 5 миллиардов долларов в день в ближайшие 10 лет

После того, как рейтинговое агентство Fitch понизило на прошлой неделе кредитный рейтинг США, кстати, всего лишь второй раз в истории Америки (первый раз в 2011 г.), в центре внимания вновь оказался ее астрономический долг, одна из причин потери доверия у уважаемого рейтингового агентства. Одним из последствий снижения кредитного рейтинга США стали прогнозы относительно их долга один мрачнее другого.

Майкл Хартнетт из Bank of America (BofA), например, подсчитал на основе данных Управления США по Бюджету (СВО), что госдолг США, составляющий сейчас приблизительно 32,5 трлн долларов, будет ежедневно вырастать на 5,2 млрд долларов и достигнет к 2033 году 50 трлн долларов. При помощи простого деления 5,2 млрд на численность населения Америки, можно сделать вывод, что ежедневно на каждого американца, учитывая младенцев и дряхлых стариков, прибавляется в копилку долга 15 долларов.