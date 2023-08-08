Как инвестпортал Москвы помогает увеличить объем вложений в экономику столицы

Помимо информации о преференциях пользователи благодаря ресурсу могут напрямую задать вопросы и проконсультироваться с городскими властями, подать заявки на участие в торгах, а также проанализировать все необходимые данные о местности, где планируют разместить производство. Эксперты уверены, что Инвестпортал – это достойный пример того, как современные технологии могут стать мостом между бизнесом и государством, обеспечивая прозрачность, доступность информации и упрощение процедур для инвесторов.

Цифровой помощник

Почти за десять лет Инвестпортал стал одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса. Как сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин, с 2014 года инвестпорталом воспользовались более 20 миллионов раз. Ежедневно сайт посещают около 9 тысяч уникальных пользователей, а количество зарегистрированных личных кабинетов приближается к 100 тысячам. Сервисы портала позволяют подобрать меры поддержки, подать заявки на налоговые льготы, субсидии и займы, отправить на рассмотрение инвестиционные проекты.

«Один из реальных результатов экономической политики Правительства Москвы – создание простой, прозрачной и эффективной системы поддержки бизнеса, работающей как очно, так и онлайн, практически 24/7. Так, например, Инвестиционный портал Москвы, в свое время открывший столь развитую ныне систему онлайн-возможностей для бизнеса. За время своего существования он вобрал в себя всевозможные разнообразные опции, ставшие существенной составной частью московского комфортного бизнес-климата», – считает президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Наиболее популярной услугой на портале стала возможность онлайн-записи на осмотр объекта торгов. Благодаря такой опции предприниматели могут в удобное время посмотреть заинтересовавшую городскую недвижимость. На ресурсе размещено около 6 тысяч объектов, среди которых здания и помещения под развитие бизнеса, машино-места, земельные участки под жилые и коммерческие объекты, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. На сайте можно найти информацию о расположении и инфраструктуре рядом, условиях и форме реализации, посмотреть фотографии и документацию. Так, например в январе-июне 2023 года предприниматели приобрели почти 1,3 тыс. объектов коммерческой недвижимости общей площадью более 155 тыс. кв. метров.

Инвестиционная карта, работающая в рамках портала, помогает подобрать площадку для бизнеса и получить информацию об инвестпроектах столицы. На карте собраны данные более чем о 200 помещениях и участках, в числе которых территория особой экономической зоны «Технополис Москва» и участки комплексного развития территорий. Инструменты инвесткарты содержат аналитику о плотности населения и его половозрастной структуре, интенсивности трафика в зависимости от времени суток и дня недели, а также данные о пешей и транспортной доступности разных объектов.

«Инвесткарту постоянно обновляют, и в прошлом году она пережила существенные изменения благодаря чему стала еще более понятной для пользователей. С тех пор на сервисе зафиксировали почти 30 тысяч визитов. Если взять для сравнения последнее полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года, то посещаемость карты в 2023 году выросла на 25 процентов. В этом году на карте появился аналитический слой «Грузовой каркас», который отражает информацию о дорогах, по которым грузовой транспорт может передвигаться без оформления специального пропуска», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самыми популярными категориями инвестиционных площадок за первое полугодие 2023 года стали участки и помещения для промышленности, а также территория особой экономической зоны «Технополис Москва».

Открытость перед бизнесом

Пользуется спросом среди предпринимателей и такой цифровой сервис как «Московский инвестор». Инструмент помогает бизнесу напрямую обратиться к специалистам городского правительства и получить ответы на вопросы, связанные с инвестдеятельностью, или внести предложения по улучшению инвестклимата. Сроки рассмотрения заявки составляют 10 дней, но на практике ответы предоставляют в среднем за четыре рабочих дня.

«Для подачи заявки инвестору нужно выбрать подходящую тематику в классификаторе онлайн-сервиса и заполнить специальную форму. Свое обращение он может также сопроводить дополнительными материалами — это упростит и ускорит процесс. Вопрос будет сразу направлен в профильное ведомство для подготовки ответа», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Больше всего обращений было связано с процедурой проведения городских торгов, с получением или подбором земли и недвижимости под локализацию бизнеса и с мерами поддержки промышленности и бизнеса. Популярна также линия прямых обращений: в 2022 году на нее поступило 1,8 тысячи обращений от предпринимателей. С момента запуска в 2016 году сервисом воспользовались 15,3 тысячи раз.

«Востребованность портала основана на его универсальности – практически для любого инвестора находится форма взаимовыгодного сотрудничества с городом или мера поддержки. Серьезным подспорьем для частного инвестора является сопровождение инвестиционных проектов, включая поддержку по сбыту продукции. А возможность оформить заявку непосредственно на портале помогает успешно преодолеть бюрократические барьеры на пути частного капитала», – поделился мнением председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Егор Диашов.

Недавно на портале заработал Реестр новейших технологических решений, где промышленные предприятия могут оставить заявку на подбор продукции или программы из «Банка технологий». Также компании могут подать заявки на включение в реестр, где уже представлено более 420 высокотехнологичных разработок. Эксперты уверены, что это не последнее усовершенствование ресурса.

«Я думаю, что в ближайшие годы Правительство Москвы продолжит развивать и модернизировать портал, добавляя новые инструменты и улучшая пользовательский опыт. Одним из возможных направлений развития может стать интеграция с другими государственными и муниципальными сервисами, а также расширение аналитического блока для предоставления инвесторам глубокого понимания текущих трендов на рынке. Например, в Сингапуре, известном своим благоприятным инвестиционным климатом, существует подобный портал – Singapore Investment Portal. Однако даже учитывая успешность сингапурской платформы, московский портал предоставляет более широкий спектр услуг, особенно в части прямого взаимодействия с правительственными структурами», – резюмировал член МРО «Деловая Россия», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества Алексей Улитенко.