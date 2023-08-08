Ситуация в экономике Китая довольно напряженная

Экспорт Китая в июле снизился третий месяц подряд на фоне снижения глобального спроса. Импорт тоже резко просел, поскольку внутренний спрос падает так же, как спрос в масштабах всей планеты. Экспорт КНР в долларовом эквиваленте в июле снизился, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни, на 14,5% в годовом выражении (это максимальное снижение после февраля 2020 года), а импорт сократился на 12,4%. Положительное сальдо торгового баланса составило 80,6 млрд долларов.

Результаты по экспорту и импорту оказались хуже прогнозов экономистов, опрошенных Bloomberg – 13,2% и 5,6% соответственно. Главный экономист Pinpoint Asset Management Ltd. Чзан Чживэй считает, что более сильное проседание импорта по сравнению с прогнозом специалистов свидетельствует о слабом внутреннем спросе.

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«Похоже, в Китае не улучшается ситуация со слабыми потреблением и инвестициями»,- делает он вывод.

Некоторые экономисты также объясняют резкое снижение импорта падением цен на товары.

На слабые данные по экспорту и импорту немедленно отреагировали рынки ценных бумаг. Гонконгский индекс Hang Seng China Enterprises Index к середине дня по местному времени просел на 1,6%. По юаню изменения незначительные: китайская валюта утром снизилась на 0,3% и торговалась на уровне 7,2214 за доллар.

Экономисты с нетерпением ждали данных по экспорту и импорту, потому что несколько месяцев назад предполагалось, что одним из драйверов восстановления китайской экономики в этом году будет сильное внутреннее потребление. Однако данные показывают, что ожидания не оправдываются: уверенность потребителей и внутренний спрос не улучшаются. Доказательство такого вывода очевидное – импорт КНР падает пятый месяц подряд. Еще одно доказательство может появиться завтра, 9 августа: ожидаются данные о снижении в июле и потребительских цен.

Сильнее всего страдает от снижения внутреннего спроса в Китае Азия. Снижение импорта из Японии, Южной Кореи, Тайваня и стран Юго-Восточной Азии в июле зафиксировано в двузначных числах. Импорт американских товаров упал на 11,2%. Относительно незначительное падение по сравнению с остальными странами регионами у импорта из Евросоюза – 3%.

Экспорт снизился на снижении спроса за рубежом. Двузначное снижение экспорта объясняется еще и высокой базой сравнения – в 2021-22 годах, во время коронавирусной пандемии экспорт был рекордно высокий.

Экспорт китайских товаров в США в июле рухнул, по данным китайской таможни, почти на четверть (23,1%). Экспорт в другие страны и регионы тоже снизился на двузначные величины. Обращает на себя внимание и ценовая дефляция в КНР – последние пару месяцев китайские компании вынуждены снижать цены, чтобы выжить в неблагоприятных экономических условиях.

Китайское правительство, конечно, не сидит, сложа руки, и ищет способы для стимулирования роста экономики в этом году, но пока поддержка властей носит нацеленный характер и ограничена по масштабам. Власти объявили определенные меры по усилению спроса на жилье, электромобили и другие товары. Несколько министерств объявили в июле о мерах по росту расходов домохозяйств. Три управления, относящиеся к легкой промышленности, сообщили о росте производства мелких потребительских товаров, на которые приходится более четверти китайского экспорта.

«Правительство вносит коррективы в политику, но пока речь идет в основном о строительном секторе и рынке недвижимости,- рассказывает Чзан.- Эти изменения не очень эффективно влияют на спрос. Ситуация в экономике довольно напряженная».

Экономисты возлагают большие надежды на вторую половину года. В Пекине надеются на ускорение темпов роста экономики, что, по мнению правительственных экономистов, должно дать толчок импорту.