Махмуд-Али Калиматов рассказал о росте числа субъектов МСП в Ингушетии

Селекторное совещание, которое провел первый зампред правительства Андрей Белоусов, состоялось при участии представителей Ингушетии. Мероприятие было посвящено обсуждению предварительных итогов работы по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», также внимание было уделено вопросам поддержки малого бизнеса в 2025–2030 годах.

Как подчеркнул Андрей Белоусов, до конца этого года планируется оформить пакет мер поддержки бизнеса, основанный на трех основных направлениях, – стимулировании вновь открываемого бизнеса, продлении жизненного цикла организаций и структурной поддержке. Также, по его словам, обязательно будут учтены текущие тенденции, а роль регионов в вопросе поддержки предпринимательства заметно увеличится, поскольку каждый субъект должен будет разработать собственную систему развития МСП, учитывая имеющуюся специфику.

Напомним, на пленарном заседании ПМЭФ-2023 Владимир Путин попросил правительство составить список мер поддержки МСП. Он указал на большую значимость этой работы.

«Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. Лучший путь здесь – помогать создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса», – сказал глава государства.

Представители регионов, принявшие участие в совещании с Андреем Белоусовым, рассказали о том, какая работа в данном направлении ведется сейчас и что планируется сделать в перспективе.

Например, в Ингушетии благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в первом полугодии заметно выросло число субъектов МСП – их стало больше на 10,6%. Радует и динамика такого важного показателя как «Число вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства», его рост составил 123,4%. Такая тенденция способствует и еще одну положительному эффекту – росту числа занятых в сфере малого бизнеса.

Что касается финансовой поддержки для начинающих бизнесменов, то в Ингушетии ее пока получили 4 человека при запланированных 35, однако не вызывает сомнений, что значение показателя будет достигнуто.

Комментируя ситуацию с развитием и поддержкой МСП, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что помимо уже достигнутых результатов власти республики создали и активно развивают широкую инфраструктурную сеть поддержки МСП. Он отметил, что в целом с начала года удалось достичь хороших результатов по ряду направлений.

«И это только малая часть того, что сделано в республике для развития малого и среднего предпринимательства. Мы понимаем, что круг задач по развитию МСП будет расширяться, так как в новых экономических условиях требуются новые подходы», – сказал глава Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов акцентировал внимание, что для поддержки бизнеса в сложных условиях, связанных с серьезным санкционным давлением, в Ингушетии была снижена налоговая ставка с шести до двух процентов для организаций и ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения и выбрали в качестве объекта налогообложения показатель «доходы».