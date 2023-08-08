Минфин оценил дефицит бюджета по итогам семи месяцев

По предварительной оценке Минфина, в федеральный бюджет в январе-июле поступило 14,525 трлн рублей доходов, что на 7,9% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. Объем расходов предварительно оценивается в 17,341 трлн рублей, превышая показатели аналогичного периода прошлого года на 14%. Таким образом, дефицит федерального бюджета за семь месяцев составил 2,8 трлн рублей, сообщили в министерстве. Дефицит бюджета по итогам июня составлял 2,6 трлн рублей.

Статья по теме: Федеральный бюджет в июне исполнен со значительным профицитом 816 млрд рублей

Объем нефтегазовых доходов в январе-июле ведомство оценило в 4,193 трлн рублей (-41,4% год к году), связав уменьшение с высокой базой сравнения 2022 года, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

«Месячная динамика нефтегазовых доходов к августу вышла на траекторию, превышающую их базовый уровень (8 трлн рублей в год). Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов продолжат содействовать дальнейшему увеличению налоговых поступлений в течение второго полугодия. При этом использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов и накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», — отметили в Минфине.

Ненефтегазовые доходы в январе-июле составили 10,332 трлн рублей, что на 19,8% больше аналогичных прошлогодних показателей. Минфин указал, что такой объем свидетельствует о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

«Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)», — сообщили в ведомстве.

Объем расходов за семь месяцев Минфин предварительно оценил в 17,341 трлн рублей (+14% год к году), из которых 3,986 трлн рублей составили госзакупки. В министерстве при этом отметили, что в целом, в текущем году объем расходов будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований и размера дополнительных ненефтегазовых доходов.

«Повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в 2023 году – в том числе при необходимости их направления на непредвиденные расходы – обеспечивает наличие нераспределенных резервов, а также высвобождение бюджетных ассигнований в размере 1 496 млрд рублей вследствие авансового перечисления Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года отдельных трансфертов, предусмотренных на 2023 год», — добавили в Минфине.

