Штурмовые отряды «Западной» группировки войск заняли на Купянском направлении более выгодные позиции в районе населенного пункта Ольшана Харьковской области.

Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Отмечается, что ведением активной обороны российские военные успешно отразили девять атак и контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область).

«В течение суток на данном направлении уничтожено до 110-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20», — указывается в сообщении.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили 18 атак украинских штурмовых групп; уничтожено до 210 боевиков ВСУ. На Южно-Донецком действиями группировки войск «Восток» отражены три атаки противника, потери ВСУ составили около 125 военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено до 80 украинских боевиков. На Запорожском направлении упреждающими действиями за сутки уничтожено до 110 украинских военнослужащих; на Херсонском направлении потери противника составили до 50 человек.

В районе населенного пункта Красноармейск (ДНР) поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица», отмечается также в сводке.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5565 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11185 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5803 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12137 единиц специальной военной автомобильной техники», — рассказали в оборонном ведомстве.