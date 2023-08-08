На Херсонском направлении пресечены две попытки ВСУ перебросить личный состав в устье Днепра

Российские военнослужащие на Херсонском направлении пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян, передает ТАСС.

«За прошедшие сутки военнослужащими российской группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращены две попытки переброски личного состава ВСУ на катерах в устье Днепра», — сообщил Кодрян.

Уточняется, что у островов Борщевой и Белогрудый огнем из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских боевиков. «В ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона артиллеристами выявлен и успешно уничтожен 120-мм миномет вместе с расчетом», — цитирует офицера агентство.

На Купянском направлении между тем украинские военные оказывают упорное сопротивление и стремятся вернуть утраченные позиции, сообщает Минобороны РФ. По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского, в течение дня подразделениями 14 отдельной механизированной бригады ВСУ провели пять контратак на позиции российских войск в районе населенного пункта Синьковка, урочища Маньковка, леса Усы. «Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили более взвода живой силы, одна боевая машина пехоты, один пикап», — говорится в сообщении.