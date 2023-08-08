Переводчик и писатель Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет

Переводчик и писатель Леонид Володарский скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва», где Володарский работал ведущим.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, но и человек с искрометным юмором и добрым и отзывчивым сердцем», — приводятся слова родственников писателя.

Сообщается, что прощание с Леонидом Володарским состоится 11 августа в 11:00 в зале ЦКБ №1 Управления делами президента.

Володарский является автором переводов английской и американской художественной литературы, он одним из первых переводил на русский язык книги Стивена Кинга; однако известен он, прежде всего, благодаря переводам и озвучке зарубежных кинолент 1990-х годов.