Объявлен состав жюри премии национальной премии «ФИНКОР»

В состав жюри национальной премии в области финансовой и экономической журналистики «ФИНКОР» вошли старший банкир «ВЭБ.РФ» Сергей Сторчак, президент финансового университета Михаил Эскиндаров, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и другие. Всего работы будут оценивать 17 профессионалов области экономики, финансов и журналистики. Заявки на участие принимают до 25 августа.

По мнению директора Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Владимира Назарова, который также вошел в состав жюри премии, по итогам конкурса будут открыты новые имена лучших журналистов, которые умеют работать с аудиторией, хорошо разбираются в освещаемой проблематике и чувствуют тренды.

Грамотно анализировать и передавать информацию доступным языком о таких темах как экономика и финансы – задача не из легких, считает первый замначальника управления заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова. А наличие профессиональной премии для журналистов в области экономики и финансов – показатель стабильности и интереса государства к этому направлению, добавила она.

Премию «ФИНКОР» учредили в 2022 году комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы совместно с Министерством финансов РФ. Участвовать в конкурсе на лучшие работы по теме экономики и финансов могут журналисты, редакции российских радио- и телепередач, авторы подкастов и телеграм-каналов, блогеры. Проверка работ будет проводиться с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года. Лауреатов наградят 28 сентября в рамках VII Московского финансового форума в Центральном выставочном зале «Манеж».