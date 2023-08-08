Путин приостановил действие ряда положений налоговых договоров с США и странами Евросоюза

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с рядом государств, в том числе США и странами ЕС.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями этих стран.

Поясняется, что действие перечисленных в указе договоренностей приостановлено «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» либо до прекращения действия соответствующих документов.

Кабмину поручено принять меры по снижению влияния на экономику РФ последствий приостановки действия налоговых договоров.